وقال بيان مشترك لنادي الأسير الفلسطيني (أهلي) وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير (رسمية)، إن "قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مداهمة عدة منازل واعتقال 10 مواطنين على الأقل، بينهم أطفال وأسرى سابقون".

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات بيت لحم والخليل (جنوب)، وقلقيلية (شمال)، ورام الله والقدس (وسط)، وفق البيان.

وأكدت المؤسستان أن "قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة أثناء حملات الاعتقال، ترافقها اعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين".

وأضافتا أنه "منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا (في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، تجاوزت حصيلة المعتقلين 11 ألفاً و500 فلسطيني من الضفة، بما فيها القدس".

في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن مصدر محلي قوله إن قوات الاحتلال اعتدت على الطلبة عند منطقة التل في البلدة القديمة، في أثناء مغادرتهم المدارس بعد انتهاء الدوام المدرسي، حيث أطلقت قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال طاردت الطلبة في أحياء البلدة القديمة وعلى الشارع الرئيس المؤدي إلى منطقة "البوابة".

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل منذ فترة وبشكل متكرر يومياً مهاجمة طلبة المدارس في بلدة الخضر وإصابتهم بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام الذي تطلقه عليهم.

إلى ذلك، قال مزراع وناشط فلسطينيان، الأربعاء، إن مستوطنين إسرائيليين قطعوا مئات أشجار الزيتون المعمرة من أراضي بلدة قريوت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الناشط في مقاومة الاستيطان الإسرائيلي بشار القريوتي أن "السلطات الإسرائيلية سمحت للمزارعين في بلدة قريوت جنوبي نابلس بالتوجه إلى أراضيهم القريبة من مستوطنة عيلية الإسرائيلية، ليتفاجَؤوا بقطع مئات الأشجار المعمرة".

وأوضح أن "نحو ألفي دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) باتت شبه خالية من أشجار الزيتون، بعد أن أقدم مستوطنون على قطع مئات الأشجار". كما أكد أن "غالبية الأشجار معمرة (يطلق عليها رومية ويزيد عمرها عن 500 عام)".

على جانب آخر، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مشتلا وغرفة زراعية بالقرب من المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية. وأفاد مسؤول ملف قضايا الجدار والاستيطان في محافظة قلقيلية منيف نزال لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال هدمت مشتلاً زراعياً مساحته دونمان، ويقع في منطقة "الحصاميص" بالقرب من المدخل الشرقي للمدينة.

وأضاف أن المشتل كان يحوي 20 ألف شتلة متنوعة ما بين أشتال الحمضيات والزهور، تعود ملكيته للمواطنين: وائل أحمد شريم، ومحمد نصر شريم. كما هدمت قوات الاحتلال في المنطقة ذاتها غرفة زراعية تتراوح مساحتها نحو "٥٠ متراً مربعاً".

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية المستمرة بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى مقتل 763 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و300 واعتقال 11 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

فيما أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 144 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم​.