سياسة
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نحو 10 مليارات.. ماسك: عدد الروبوتات سيتجاوز سكان العالم بحلول 2040
قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية، إيلون ماسك، إن عدد الروبوتات المؤنسنة (الشبيهة بالإنسان)، سيتجاوز عدد سكان الكرة الأرضية بحلول عام 2040.
نحو 10 مليارات.. ماسك: عدد الروبوتات سيتجاوز سكان العالم بحلول 2040
 الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية إيلون ماسك. / صورة: neuralink
30 أكتوبر 2024

جاء ذلك في مداخلة لماسك، مساء الثلاثاء، على هامش أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت في العاصمة السعودية الرياض أمس، وتستمر حتى 31 من الشهر الجاري تحت عنوان "أفق لا متناه: الاستثمار اليوم، لصياغة الغد".

وأضاف: "أعتقد أنه بحلول عام 2040 سيبلغ عدد الروبوتات المؤنسنة نحو 10 مليارات روبوت، ستكون كلفة الواحد منها تتراوح بين 20 - 25 ألف دولار أمريكي".

وزاد: "ستكون هذه الروبوتات قادرة على تنفيذ المهام اليومية للبشر، وستكون أسعارها بالمتناول في ذلك الوقت، وبرمجتها بناء على حاجة المستهلك النهائي لها".

وأعلنت تسلا خلال وقت سابق من الشهر الجاري، عن الجيل الثاني من الروبوت الخاص بها ويدعى "أوبتيموس"، الذي قال عنه ماسك إنه قادر على تنفيذ مختلف المهام المنزلية بدقة عالية.

ومبادرة مستقبل الاستثمار، منصة عالمية للتواصل مع مجتمع الأعمال والشركاء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لضخ استثمارات في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والصناعة والسياحة والخدمات.

وحسب موقع المبادرة، من المتوقع أن تستقطب النسخة الثامنة أكثر من 5000 ضيف، و500 متحدث حول مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالعصر الحالي.

وتشمل النسخة الثامنة، أكثر من 200 جلسة تتناول موضوعات الاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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