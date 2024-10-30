وأعلنت في بيان عبر منصة تليغرام، أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند من نوع "اشزاريت" بقذيفة "الياسين 105" وجيب "همر" تابعين للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة مضادة للدروع.

وأضافت كتائب القسام في البيان أنهم استهدفوا أيضاً جرافة عسكرية تابعة للاحتلال من نوع "D9" بعبوة أرضية قرب المقبرة الشرقية بمدينة غزة.

وحتى الساعة 11:40 (ت.غ)، لم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليق على ما أورده بيان كتائب القسام.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ويواصل الاحتلال هذه الحرب متجاهلاً قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.