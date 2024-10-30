سياسة
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طهران: إسرائيل هاجمت بلادنا عبر ممر جوي أنشأته واشنطن في العراق
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل هاجمت بلاده عبر الممر الجوي الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق.
طهران: إسرائيل هاجمت بلادنا عبر ممر جوي أنشأته واشنطن في العراق
مقاتلة إسرائيلية تشارك في الهجوم على إيران، في 26 أكتوبر/تشرين الأول، / صورة: AFP
30 أكتوبر 2024

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين عقب اجتماع الحكومة الإيرانية في طهران، بحسب وكالة الطلبة الإيرانية.

وأضاف: "قبل الهجوم الإسرائيلي أجريت محادثات مع المسؤولين العراقيين في بغداد، وحصلت على تأكيدات بأنه لن يُسمح لإسرائيل باستخدام الأراضي العراقية ومجاله الجوي لشن أي هجوم على إيران".

وتابع: "وعلى الرغم من ذلك، فإن التقارير المتعلقة بالهجوم تشير إلى استخدام المجال الجوي العراقي".

والسبت الماضي، هاجمت مقاتلات حربية إسرائيلة إيران، التي قالت، إنها تصدت لمحاولات تل أبيب مهاجمة "بعض النقاط في طهران والبلاد"، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 جنود ومدني واحد، حسب بيانات إيرانية رسمية.

وجاء الهجوم على خلفية إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخاً على إسرائيل، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في هجوم قالت طهران، إنه "انتقام" لاغتيال كل من إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، وحسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله"، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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