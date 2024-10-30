جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، بمشاركة المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، للإعلان عن حزمة التوسع لعام 2024.

ولفت بوريل إلى أهمية تركيا للاتحاد الأوروبي، باعتبارها "دولة مرشحة للانضمام، زادت أهميتها الجيوسياسية بشكل أكبر في ظل الظروف الراهنة"، وقال: "تركيا مهمة جداً، إنها مهمة للغاية لأن السياق الجيوسياسي يشهد أصعب فتراته وأكثرها تحدياً منذ فترة طويلة".

كما أشاد بالجهود التي تبذلها تركيا في مجالات التجارة ومكافحة غسيل الأموال والبحث والابتكار والاقتصاد والسياسات النقدية، وأضاف: "لهذا السبب سنواصل اتصالاتنا مع القادة في تركيا"، وشدد على وجود "أسباب كافية من أجل مواصلة علاقتنا مع تركيا، رغم انخفاض معدل الانسجام مع سياستنا الخارجية".

وتضمنت حزمة التوسع التي أعلن عنها بوريل وفارهيلي، خلال المؤتمر الصحفي، تقريراً خاصاً بتركيا، أكد أهمية تركيا للاتحاد باعتبارها "شريكاً محورياً ودولة مرشحة للانضمام"، مشيراً إلى أنه من المصلحة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي أن يطور علاقة قائمة على التعاون والمنفعة المتبادلة مع تركيا.