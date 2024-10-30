سياسة
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لبنان.. ارتفاع عدد قتلى العدوان الإسرائيلي إلى 2822 ونحو 13 ألف جريح
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 2822 قتيلاً و12937 جريحاً، حسبما أعلنت وزارة الصحة في البلاد.
لبنان.. ارتفاع عدد قتلى العدوان الإسرائيلي إلى 2822 ونحو 13 ألف جريح
الدفاع المدني اللبناني في أثناء البحث عن ناجين جراء غارات إسرائيلية على حارة صيدا / صورة: AFP
30 أكتوبر 2024

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن "غارات العدو الإسرائيلي على لبنان أمس الثلاثاء أسفرت عن 30 شهيداً و165 جريحاً".

وبهؤلاء القتلى والجرحى، حسب الوزارة، يرتفع عدد الضحايا إلى "ألفين و822 شهيداً و12 ألفاً و937 جريحاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي".

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الضحايا المسجل الثلاثاء شمل "25 شهيداً و114 جريحاً" بمحافظة الجنوب و"4 شهداء و43 جريحاً" بمحافظة النبطية (جنوب)، و"شهيداً واحداً و8 جرحى" بمحافظة البقاع (شرق).

وأضافت أن أرقام الضحايا من النساء والأطفال بلغت 721 قتيلاً و3570 مصاباً، ومن الكوادر الصحية 172 قتيلاً و233 مصاباً.

واستهدفت إسرائيل، بحسب بيانات رسمية لوزارة الصحة اللبنانية، 81 من المراكز الطبية والإسعافية، و39 مستشفى، و244 من الآليات التابعة للقطاع الصحي.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها "حزب الله" بدأت عقب شنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ويرد "حزب الله" يومياً بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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