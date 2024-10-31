ووفق بيان أصدرته "ميتيكسان"، الأربعاء، جرى توقيع أول عقد تصدير لزورق "أولاق" مع وزارة الداخلية القطرية خلال معرض "ميليبول قطر" المتخصص في القطاع الأمني في الدوحة.

وأشارت الشركة إلى أن الزورق "أولاق 11 بي إس في" ستستخدمه قيادة خفر السواحل القطرية للاستطلاع والمراقبة والمهام الاستخباراتية وأنشطة حماية المنشآت الحيوية.

وأكد نائب المدير العام لشركة "ميتيكسان" شكرو سركان، أنهم فخورون جداً بتحقيق أول تصدير لزورق مسيّر في تركيا، وفق البيان. وذكر أنهم يعملون بدافع كبير لتلبية احتياجات تركيا والدول الحليفة.

بدوره، قال نائب المدير العام لشركة "أريس" لبناء السفن في تركيا، أوغوزهان بهلوانلي، إنهم يواصلون عملهم لتطوير أفضل المركبات البحرية المسيَّرة في العالم. وأشار إلى أنهم يهدفون إلى جعل تركيا رائدة في العالم في هذا المجال.

جدير بالذكر أن زورق "أولاق" المسيَّر هو نتاج عمل مشترك بين شركتَي "أريس" و"ميتيكسان" للصناعات الدفاعية في تركيا، ويتميز بأنه مضاد للغواصات، إضافةً إلى قدراته الوظيفية والمسلحة.