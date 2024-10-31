وأعلنت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، انطلاق الاجتماع الأول لـ"التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" بالرياض.

والاثنين، أعلن نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، استضافة الرياض، الأربعاء، أول اجتماع رفيع المستوى لـ"التحالف العالمي لحل الدولتين"، ليختتم أعماله الخميس، وفق "الإخبارية" السعودية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت السعودية باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، وذلك خلال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعلى هامش الاجتماع، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في تصريحات نقلتها القناة الإخبارية، إن "اجتماع التحالف الدولي لدعم حل الدولتين خطوة أولى ضمن عدة خطوات بمشاركة 90 دولة ومنظمة دولية".

وشدّد بن فرحان على أن "اجتماع حل الدولتين خطوة لإنهاء أزمة فلسطين"، مؤكداً أن "المملكة ستجيّش الرأي العام الدولي ضد ممارسات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".

وأكد أن "إقامة الدولة الفلسطينية شرط المملكة للمضي قدماً في جانب التطبيع مع إسرائيل".

وفي الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أكد بن فرحان أن "تصاعد العنف والانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان، إلى جانب توسع الصراع إقليمياً، يتطلب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي لوضع حدٍّ لهذه الانتهاكات التي تُقوّض فرص حل الدولتين، وتدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار"، وفق بيان للخارجية السعودية.

كما شدّد على "ضرورة وقف إطلاق النار فوراً، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب وتفعيل آليات المحاسبة".

وأكد دعم المملكة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ودورها الحيوي في تقديم المساعدات الإنسانية في ظل التحديات التي تواجهها داخل الأراضي الفلسطينية.

وشدّد على "التزام المملكة والشركاء الإقليميين تحقيق السلام من خلال خطوات عملية وجداول زمنية محدّدة تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة".

بدوره، قال مفوض الأونروا فيليب لازاريني، في الاجتماع ذاته، إن "مستقبل اللاجئين الفلسطينيين لا يمكن حله من دون وجود حل سياسي شامل"، وفق ما نقلته "الإخبارية" السعودية.

وأكد لازاريني أن "حل الدولتين يعتبر إطاراً دولياً متفقاً عليه، وأن الأونروا تمثل عملية ناجحة لدعم هذا الانتقال".

وعلى هامش الاجتماع، التقى بن فرحان مع لازاريني وبحثا "علاقات التعاون بين المملكة ووكالة الأونروا والمستجدات في قطاع غزة، وتداعياتها الإنسانية، والجهود المبذولة بشأنها"، وفق بيان للخارجية السعودية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن أعضاء مجلس الأمن الدولي معارضتهم محاولات "حل أو تقليص" وكالة الأونروا، محذرين من هذه المحاولات، وذلك بعدما أقر الكنيست الإسرائيلي الاثنين، حظر نشاط الوكالة الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل إبادة جماعية تشنّها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.