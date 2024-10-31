وانتقد ترمب تصريحات بايدن فسرها كثيرون على أنها تصف أنصاره باعتبارهم "قمامة"، وقال للصحفيين، إن أنصاره "ليسوا قمامة، ويمكنني أن أخبركم من القمامة الحقيقية، لكن لن أقول ذلك".

وأضاف في كلمته: "أعتقد أن الديمقراطيين ارتكبوا عملاً سيّئاً للغاية، نحن نتقدم في كل ولاية.. نحن نتقدم بشكل كبير".

وتابع ترمب: "أعتقد أن التعليق الذي أدلى به، كلاهما في الحقيقة، لأن هناك اثنين منهما فعلًا، واصفين الناس بـ”القمامة”، ربما 250 مليون شخص. لا يجب أن يتحدثا. هذا بائس".

وأنهى ترمب كلمته بالقول: "هذا مثل بؤس هيلاري، وأعتقد أن هذا أسوأ في الواقع، أن يقول جو بايدن هذا التعليق، هذا عار حقاً".

وجاء تعليق بايدن في أثناء مكالمة فيديو مع مؤسسة Voto Latino، وهي مؤسسة غير ربحية، تهدف إلى تمكين الناخبين من أصول لاتينيّة، عندما أراد بايدن الرد على ممثل كوميدي وصف بورتوريكو بأنها "جزيرة قمامة"، خلال تجمع انتخابي للرئيس السابق، الأحد، وفق موقع "أكسيوس".

وردّ بايدن: "القمامة الوحيدة التي أراها تطفو هناك هي أنصاره"، ثم توقف برهة قبل أن يتابع: "شيطنته للاتينيين غير أخلاقية، ومخالفة للمبادئ الأمريكية. إنها تتعارض تماماً مع كل ما فعلناه، وكل ما مررنا به".

وأشار أكسيوس إلى أن أعضاء كلا الحزبين، اعتبروا على الفور أن التصريح بمنزلة عودة بالذاكرة إلى زلة المرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون في عام 2016، عندما أشارت إلى أنصار ترمب باعتبارهم "مجموعة من البائسين"، ما أشعل غضب الجمهوريين.

بينما رد ترمب من شاحنة القمامة في ويسكونسن، بقوله للصحفيين: "كيف تحبون شاحنة القمامة الخاصة بي؟ هذه الشاحنة تكريم لكامالا هاريس (منافسته الديمقراطية) وجو بايدن"، مضيفاً: "يجب أن يخجل جو بايدن من نفسه إذا كان يعرف ما يفعله، ويجب أن تخجل كامالا هاريس، لأنها لا ينبغي أن تسمح له بفعل ذلك".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني وسط منافسة محتدمة بين المرشح الجمهوري دونالد ترمب، ونائبة الرئيس الحالي ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.