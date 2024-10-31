سياسة
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كوريا الشمالية تختبر صاروخاً بعيد المدى وسط تصاعد التوتر مع جارتها الجنوبية
قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت صاروخاً باليستياً عابراً للقارات اليوم الخميس في تطوير لما وصفته بأنه "أقوى سلاح استراتيجي في العالم"، بينما حذرت سيول من أن بيونغ يانغ قد تحصل على تكنولوجيا الصواريخ من روسيا مقابل مساعدتها في حربها مع أوكرانيا.
كوريا الشمالية تختبر صاروخاً بعيد المدى وسط تصاعد التوتر مع جارتها الجنوبية
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتحدث في أثناء زيارته لجامعة الدفاع الوطني في بيونغ يانغ (وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية) / Others
31 أكتوبر 2024

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كان حاضراً، وقال، إن "الاختبار هو تحذير للأعداء الذين يشكلون تهديداً لأمن البلاد".

ونقلت الوكالة عنه القول، إن "تجربة إطلاق الصاروخ هي إجراء عسكري مناسب يهدف لإبلاغ الأعداء، الذين يؤجّجون التوتر في المنطقة عمداً، ويشكلون تهديداً لأمن جمهوريتنا في الفترة الأخيرة، بما سيكون عليه ردنا".

وتأتي عملية استعراض القوة العسكرية وسط عاصفة من التنديدات الدولية وتزايد القلق بعدما قالت الولايات المتحدة ودول أخرى، إن كوريا الشمالية أرسلت 11 ألف جندي إلى روسيا، منهم ثلاثة آلاف قرب الحدود الغربية مع أوكرانيا. وأثار إطلاق الصاروخ تنديدات من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

وذكرت سيول أمس الأربعاء أنها رصدت مؤشرات حول إمكانية إجراء كوريا الشمالية تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أو تنفيذ سابع اختبار نووي مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل، بهدف استعراض القوة العسكرية المتنامية.

ووفقاً لكوريا الجنوبية، حدث الإطلاق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وهو أطول تجربة إطلاق صاروخ باليستي لكوريا الشمالية إذ استغرقت العملية 87 دقيقة.

بدورها قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان، إن الصاروخ أطلق بزاوية حادة من منطقة قريبة من العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانغ في الساعة 7:10 صباحاً (2210 بتوقيت جرينتش)، إلا أنها لم تؤكد ما إذا كان الصاروخ قد سقط أم لا.

وأضافت في البيان "يعتقد أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية هو صاروخ باليستي بعيد المدى أُطلق بزاوية عالية". وأكد خفر السواحل الياباني أيضاً أن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخاً باليستياً.

وقالت قيادة المخابرات العسكرية في كوريا الجنوبية أمس الأربعاء، إن كوريا الشمالية نصبت قاذفة متنقلة في موقعٍ استعداداً لإطلاق ما يمكن أن يكون صاروخاً باليستياً عابراً للقارات في وقت قريب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة من تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بمسار شديد الانحدار حتى تسقط المقذوفات على مسافات أقصر بكثير مقارنة بالمدى المصممة له، وذلك لأسباب من بينها السلامة، وكذلك تجنب التداعيات السياسية التي يمكن أن تترتب على إطلاق صاروخ لمسافة بعيدة في المحيط الهادي.

وكان آخر اختبار تجريه كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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