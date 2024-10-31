وقال شهود عيان، إنّ الآليات الإسرائيلية توغلت مجدداً في محيط المستشفى الإندونيسي ومدرستي تل الزعتر وتل الربيع قرب منطقة الفاخورة في مخيم جباليا، وسط إطلاق نار من أسلحتها الرشاشة بشكل مباشر تجاه المستشفى والمنطقة المحيطة.

وأنذر جيش الاحتلال النازحين داخل المدرستين عبر مكبرات الصوت في الطائرات المسيرة لإخلاء المدرستين.

وقالت مصادر محلية، إن مناطق الشيخ زايد وتلة قليبو ومشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا شهدت قصفاً مدفعياً وغارات جوية عنيفة وإطلاق نار من الآليات والمسيرات الإسرائيلية، منذ ساعات الفجر الأولى.

وتسبب القصف باندلاع النيران في عدة منازل بمحيط دوار الشيخ زايد ومشروع بيت لاهيا. بينما أفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من الفلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، جراء القصف الإسرائيلي على منازل بيت لاهيا.

وواصل جيش الاحتلال عمليات نسف المباني السكنية في مخيم جباليا، وسمع دوي انفجاراتها العنيفة في محافظتي غزة والشمال.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية، صباح اليوم أيضاً، الطابق الثالث في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، ما أدى إلى احتراق مخزن أدوية ومستلزمات طبية جرى تسلمها قبل 5 أيام من منظمة الصحة.

وأعلنت مصادر طبية، عن توقف خدمات العمليات الجراحية بشكل كامل في المستشفى، بسبب استمرار العدوان.

وأدانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الاعتداء المتكرر لقوات الاحتلال على المستشفى. وناشدت في بيان "جميع الهيئات والمنظمات الدولية والأممية بحماية المستشفيات والطواقم الطبية من بطش الاحتلال وجرائمه ضد المؤسسات والطواقم الصحية في قطاع غزة".

قصف وسط وجنوب القطاع

في غضون ذلك، شهدت مدينة غزة المحاذية لشمال القطاع قصفاً مدفعياً إسرائيلياً، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في محيط مسجد الخالدي ومنطقتي المخابرات والخزندار والسودانية شمال غربي المدينة، وفق مصدر في الدفاع المدني.

وقال شهود عيان، إن الآليات الإسرائيلية المتوغلة جنوب مدينة غزة أطلقت النار والقذائف المدفعية في محيط الكلية الجامعية وجنوب حي تل الهوى وفي محيط شارع 8 جنوبي المدينة.

وفي المحافظة الوسطى، لوحظت حركة نشطة للآليات الإسرائيلية وسط إطلاق نار وعمليات تمشيط واسعة نفذها جيش الاحتلال شمال مخيميّ البريج والنصيرات، وفق شهود عيان.

وأضاف الشهود أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت 8 غارات استهدفت شمال شرقي مخيم النصيرات، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في شمال المخيم، وإطلاق الزوارق الحربية النار والقذائف تجاه بحر المخيم.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أرضاً زراعية في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما شهدت المناطق الغربية لمدينة رفح قصفاً مدفعياً عنيفاً، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال، بدعم أمريكي، حرب إبادة على غزة، أسفرت عن أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.