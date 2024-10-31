سياسة
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الدفاع التركية تعلن تحييد 198 إرهابياً شمالي سوريا والعراق خلال أسبوع
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، تدمير مواقع للإرهابيين وتحييد 198 منهم، خلال الأسبوع المنقضي، شمالي سوريا والعراق.
الدفاع التركية تعلن تحييد 198 إرهابياً شمالي سوريا والعراق خلال أسبوع
إحاطة إعلامية لوزارة الدفاع التركية بشأن العمليات العسكرية الأخيرة شمال العراق وسوريا / صورة: AA
31 أكتوبر 2024

جاء ذلك في إحاطة قدمها مستشار العلاقات العامة والإعلام في الوزارة زكي آق تورك، بالعاصمة أنقرة.

وأفاد تورك بـ"تحييد 198 إرهابياً في الأسبوع الماضي خلال العمليات بما في ذلك شمالي العراق وسوريا، إذ بلغ عدد الإرهابيين الذين حُيّدوا منذ 1 يناير/كانون الثاني الماضي 2419 إرهابياً".

وأشار المتحدث إلى أن القوات المسلحة التركية نفذت غارات عديدة على أهداف إرهابية عقب الهجوم الإرهابي على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في العاصمة أنقرة قبل أسبوع.

وأوضح أن العمليات الجوية التي نفذتها القوات التركية شمالي العراق وسوريا الأسبوع الماضي، أسفرت عن تدمير أهداف إرهابية مثل مغارات ومخابئ ومستودعات ومنشآت يستخدمها تنظيم PKK الإرهابي.

كما لفت زكي آق تورك إلى أن 3 إرهابيين من PKK سلموا أنفسهم الأسبوع الماضي لقوات حرس الحدود التركية بعد فرارهم من معسكرات التنظيم شمالي العراق، مبيناً أن عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم منذ مطلع العام الحالي بلغ 86 إرهابياً.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استهدف هجوم إرهابي مجمع شركة "توساش" للصناعات الدفاعية في العاصمة أنقرة ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين، وحيدت السلطات التركية إرهابيين نفذا الهجوم.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

وحول العلاقات مع أثينا، أوضح المسؤول بوزارة الدفاع التركية أن وفداً من هيئة الأركان اليونانية سيزور إسطنبول في الفترة بين 5 إلى 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في إطار "خطة تطبيق تدابير بناء الثقة 2024" بين البلدين.

وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر بوزارة الدفاع التركية، على هامش الإحاطة الإعلامية، أنهم يتوقعون الانتهاء من مسألة شراء الطائرات المقاتلة "يوروفايتر تايفون" بشكل إيجابي في المستقبل القريب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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