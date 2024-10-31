وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة دير الزهراني (جنوب) عند منتصف الليل أدت إلى "سقوط 3 شهداء وتدمير منزل، والشهداء هم: حسين حمود، وأسامة مرتضى، ومحمد علي ابو دله".

وأفادت بأن بلدة شيحين بقضاء صور جنوب لبنان تعرضت صباحاً لقصف مدفعي إسرائيلي باستخدام قذائف فوسفور محرم دولياً، كما أدت غارة جوية إسرائيلية، على بلدة سحمر في البقاع الغربي (شرق) إلى "سقوط 3 ثلاثة شهداء وإصابة ثلاثة مواطنين بجروح".

وحسب الوكالة، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ دراجة نارية، في البقاع الغربي وتحديداً على طريق القرعون "ما أدى إلى سقوط شهيد"، كما شنت مسيّرة إسرائيلية غارة بصاروخ على سيارة في طريق بلدة عاريا بالبقاع شرق العاصمة بيروت.

وذكرت الوكالة أن اشتباكات متواصلة في بلدة الخيام "بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر حزب الله، حيث يحاول العدو التقدم من شرق البلدة إلى الداخل"، وأضافت أن الجيش يستعين بـ"كل أنواع الأسلحة من رشاشات إلى قذائف مدفعية وغارات من الطيران الحربي".

أوامر إخلاء

وفي سياق متصل، أنذر جيش الاحتلال اليوم الخميس أهالي 10 قرى جنوب لبنان بالإخلاء فوراً والتوجّه إلى شمال نهر الأولي، تمهيداً لقصف المنطقة، حسبما جاء في "بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في 10 قرى"، نشره متحدث جيش الاحتلال للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر إكس.

وحدد أدرعي في البيان أن القرى العشر هي "الحوش والبازوريّة ومخيم الرشيدية والبرغلية وبستيات والحميري وأرزي ومطرية الشومر والخرايب وأنصار"، وزعم أن "نشاطات حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بقوة في هذه المناطق".

ورغم العدد الكبير من الضحايا المدنيين الذين تستهدفهم إسرائيل، ادّعى أن الإخلاء ضروري حرصاً على سلامتهم، وقال: "عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الأولي، لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير".

إصابة مستوطنين

في الجهة الأخرى، أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، بإصابة 5 مستوطنين أحدهم بحالة حرجة جراء سقوط "مباشر" لصاروخ أُطلِق من لبنان على مستوطنة "المطلة" شمال إسرائيل.

وذكرت القناة 12 العبرية (خاصة)، الخميس، أنه "نتيجة لسقوط مباشر لصاروخ أُطلِق من لبنان، جرى إعلان إصابة 5 إسرائيليين أحدهم بحالة حرجة جداً والباقون في حالة صعبة".

فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية وجود "عدد من المصابين جراء إصابة مباشرة إثر سقوط صاروخ أطلق من الأراضي اللبنانية".

من جانبها، لفتت القناة السابعة العبرية إلى أنه جراء إطلاق قذائف وصواريخ من الأراضي اللبنانية أمس الأربعاء، أصيب إسرائيليان في المناطق الزراعية بمستوطنة "المطلة" دون إطلاق أي إنذار بشأن هذه الصواريخ.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن ألفين و792 قتيلاً و12 ألفاً و772 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الثلاثاء.

ويومياً يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وفيما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.