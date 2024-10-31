ونشر متحدث جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي بياناً على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إن وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي وافقا على "إنشاء فرقة لحماية الحدود الشرقية لإسرائيل".

وأضاف أن قرار تدشين الفرقة جاء بعد دراسة "فحصت الاحتياجات العملياتية والقدرات الدفاعية في المنطقة، وستخضع لمسؤولية القيادة الوسطى بالجيش".

وزعم البيان أن الهدف من الفرقة هو "تعزيز الجهود الدفاعية في منطقة الحدود والطريق رقم 90 والبلدات وتوفير استجابة للتعامل مع أحداث إرهابية وتهريب الأسلحة مع الحفاظ على حدود سلام وتعزيز التعاون مع الجيش الأردني".

ويبلغ طول الحدود الأردنية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي والضفة الغربية 335 كيلومتراً، ويرتبط الأردن وإسرائيل بثلاثة معابر حدودية هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي) وجسر الملك حسين (اللنبي) ووادي عربة (إسحاق رابين).

وتعمل المعابر الثلاثة بشكل منتظم ويرتبط إغلاقها بالظروف الأمنية داخل إسرائيل، وهو ما يحدث بوتبرة محدودة.

وبدعم أمريكي يشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على غزة، أسفرت عن أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي عربية في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.