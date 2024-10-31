وقالت الوكالة: "العدوان الإسرائيلي تسبب بأضرار مادية بالمنطقة الصناعية وبعض الأحياء السكنية في مدينة القصير بريف حمص، وأنباء أولية عن وجود إصابات بين المدنيين".

وفجر 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قُتل عسكري سوري وأُصيب 7 آخرون في "عدوان جوي إسرائيلي" على العاصمة دمشق وريف حمص، وفق الوكالة.

ومنذ عام 2011 تشن إسرائيل من حين إلى آخر غارات على سوريا، تزعم أنها تستهدف جماعات مدعومة من إيران ونقاط عسكرية تابعة للنظام السوري.

وتتزامن الغارات على سوريا مع حرب إبادة تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووسعت نطاق الإبادة عبر حرب متواصلة على لبنان منذ في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

ومن حين إلى آخر تنفذ أيضاً غارات جوية دموية على اليمن، كما تتبادل ضربات جوية مع إيران، وسط تحذيرات من اندلاع حرب إقليمية واسعة.

​وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.