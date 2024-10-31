سياسة
2 دقيقة قراءة
أنقرة: الاتحاد الأوروبي يؤكد امتثالنا لعدد من المعايير ونرفض بعض التقييمات
قيّمت أنقرة اليوم الخميس وثيقة المفوضية الأوروبية بشأن تركيا في إطار التقرير السنوي للدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، الذي أشار إلى امتثال أنقرة لعدد من المعايير، رافضة بعض التقييمات غير العادلة التي وردت فيه.
أنقرة: الاتحاد الأوروبي يؤكد امتثالنا لعدد من المعايير ونرفض بعض التقييمات
الخارجية التركية / صورة: TRT Arabi
31 أكتوبر 2024

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي، إنها ترفض التقييمات غير العادلة التي أجراها الاتحاد الأوروبي في تقرير تركيا لعام 2024، وبخاصة فيما يتعلق بالمعايير السياسية والديناميكيات السياسية الداخلية.

وأضافت الوزارة أن التقرير يشير إلى التقدم المحرَز في سياسات الاقتصاد الكلي ويؤكد المستوى المتقدم لتركيا في التكيف مع اقتصاد السوق الفعال بالإضافة إلى قدرتها على التعامل مع الضغوط التنافسية وقوى السوق داخل الاتحاد.

ولفت بيان الخارجية إلى أن التقرير أكد امتثال تركيا لمعايير الاتحاد الأوروبي في عديد من المجالات من خلال مواءمة تشريعاتها مع مكتسبات الاتحاد.

وتابع أن التقرير أشار إلى الدور البنّاء لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتحسن علاقاتها مع اليونان، وتطور تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في القضايا التجارية، متوقعاً إزالة العقبات السياسية التي تعترض العلاقات بين تركيا والاتحاد.

وأشارت الوزارة إلى أن التقرير يعكس وجهات النظر غير القانونية والمتطرفة لليونان وإدارة جنوب قبرص اليونانية التي تتعارض مع الواقع، متجاهلاً تماماً المخاوف المشروعة والسياسات المبررة لتركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.

وأكد البيان أن تركيا باعتبارها دولة مرشحة، تؤكد مرة أخرى إرادتها السياسية لتطوير علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بطريقة بنّاءة واضحة وقوية.

وتابع أن التقدم المتوقع من تركيا في عملية عضوية الاتحاد الأوروبي سوف يتسارع عندما يطبق الاتحاد نهجاً بناءً واستراتيجياً، يتماشى مع وضع البلاد باعتبارها مرشحة، وبخطوات ملموسة.

وفي ختام البيان شددت الخارجية التركية على أن أنقرة ستعمل على تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة المشتركة التي أعدتها المفوضية الأوروبية والممثل السامي دون أي تأخير أو شروط مسبقة إضافية.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us