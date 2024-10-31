وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي، إنها ترفض التقييمات غير العادلة التي أجراها الاتحاد الأوروبي في تقرير تركيا لعام 2024، وبخاصة فيما يتعلق بالمعايير السياسية والديناميكيات السياسية الداخلية.

وأضافت الوزارة أن التقرير يشير إلى التقدم المحرَز في سياسات الاقتصاد الكلي ويؤكد المستوى المتقدم لتركيا في التكيف مع اقتصاد السوق الفعال بالإضافة إلى قدرتها على التعامل مع الضغوط التنافسية وقوى السوق داخل الاتحاد.

ولفت بيان الخارجية إلى أن التقرير أكد امتثال تركيا لمعايير الاتحاد الأوروبي في عديد من المجالات من خلال مواءمة تشريعاتها مع مكتسبات الاتحاد.

وتابع أن التقرير أشار إلى الدور البنّاء لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتحسن علاقاتها مع اليونان، وتطور تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في القضايا التجارية، متوقعاً إزالة العقبات السياسية التي تعترض العلاقات بين تركيا والاتحاد.

وأشارت الوزارة إلى أن التقرير يعكس وجهات النظر غير القانونية والمتطرفة لليونان وإدارة جنوب قبرص اليونانية التي تتعارض مع الواقع، متجاهلاً تماماً المخاوف المشروعة والسياسات المبررة لتركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.

وأكد البيان أن تركيا باعتبارها دولة مرشحة، تؤكد مرة أخرى إرادتها السياسية لتطوير علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بطريقة بنّاءة واضحة وقوية.

وتابع أن التقدم المتوقع من تركيا في عملية عضوية الاتحاد الأوروبي سوف يتسارع عندما يطبق الاتحاد نهجاً بناءً واستراتيجياً، يتماشى مع وضع البلاد باعتبارها مرشحة، وبخطوات ملموسة.

وفي ختام البيان شددت الخارجية التركية على أن أنقرة ستعمل على تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة المشتركة التي أعدتها المفوضية الأوروبية والممثل السامي دون أي تأخير أو شروط مسبقة إضافية.