وأفاد مراسل الأناضول بأن الأجهزة الطبية سُلمت إلى كلية العلوم الصحية بجامعة غانا، في حفل أقيم بمناسبة يوم الجمهورية التركية الموافق 29 أكتوبر/تشرين الأول.

وحضر الحفل سفير أنقرة في أكرا حسين غونغور، ومنسق برنامج تيكا تانجو بولات، ومستشار وزارة الصحة الغانية الحاج حافظ آدم، ومسؤولون وأساتذة في جامعة غانا.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الحفل، ذكر غونغور أن تركيا هي أحد شركاء غانا الرائدين في التنمية، وشدد على استمرار التعاون بين تركيا وغانا في كل المجالات.

من جانبه، قال آدم إن المساعدات مؤشر ملموس على روابط الصداقة والتعاون القوية بين تركيا وغانا، وأكد أنهم سيكونون سعداء بتوسيع عملية التعاون التقني في المجال الصحي.

يُذكر أن الدعم الذي قدمته "تيكا" زاد قدرات قسم علوم المختبرات الطبية بجامعة غانا بنسبة 150%.