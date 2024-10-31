وألقى عضو المجلس التنفيذي لـ"منصة أنقرة للتضامن مع فلسطين" رمضان تونش، ببيان صحفي خلال المؤتمر نيابة عن جميع المنظمات الإنسانية التركية المشاركة.

وحضرت المؤتمر الأسترالية هيلين ماريا أوسوليفان، التي أدلت بشهادتها فيما يتعلق بمقتل الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي في الضفة الغربية المحتلة، في إطار الشكوى الجنائية المقدمة إلى مكتب المدعي العام في أنقرة ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة "القتل العمد".

ودعا البيان الصحفي للمؤتمر إلى إزالة العوائق التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة بالخصوص، مشيراً إلى أن الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، والمأساة التي يعيشها أهل القطاع لا سيما في الشمال، وصلت إلى "نقطة لا تطاق".

وذكر أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2712 ينص على توفير المساعدات الإنسانية دون عوائق في مناطق الحرب، مشدداً على أن انتهاك هذا القرار لا يتجاهل سكان غزة فقط، بل يتجاهل أيضاً المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2712 في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ويدعو إلى هدنات إنسانية وممرات إغاثية في غزة.

وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة بقطاع غزة خلفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.