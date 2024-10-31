وأشاد الرئيس التركي بمواقف الدول الإفريقية نحو غزة قائلاً: "نتابع بكل تقدير المواقف المشرفة لإخواننا الأفارقة تجاه الإبادة التي ترتكبها إسرائيل"، وأردف: "أود أن أعرب عن تقديرنا الكبير لموقف السنغال بشأن القضية الفلسطينية القائم على حل الدولتين".

وذكر الرئيس أردوغان أن "الإمبرياليين شهدوا في إفريقيا أن المستقبل السلمي لا يمكن أن يبنى على الدم والمذابح، والحقيقة نفسها سوف تتجلى في غزة ولبنان".

وتابع أن: "المنطقة تتجه نحو طوق نار خطير للغاية وللأسف فإن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تعقيدا"، مضيفاً: "ندعو جميع الدول ذات الضمير الحي إلى ممارسة مزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية".

بدوره، قال الرئيس السنغالي بشير جمعة فاي إنه بحث مع نظيره التركي المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وكذلك انتشار الإرهاب في منطقة ساحل إفريقيا.

وشدد فاي على ضرورة إعلان وقف لإطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن للشعب الفلسطيني الحق في العيش بسلام وبدولة مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.