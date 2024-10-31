سياسة
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الرئيس التركي يبحث مع نظيره السنغالي معاناة غزة ويدعو للضغط على إسرائيل
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس مع نظيره السنغالي بشير جمعة فاي معاناة الشعب الفلسطيني، داعياً الدول "ذات الضمير الحي" إلى ممارسة مزيد من الضغوط على إسرائيل لوقف عدوانها على فلسطين ولبنان، وذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة.
الرئيس التركي يبحث مع نظيره السنغالي معاناة غزة ويدعو للضغط على إسرائيل
الرئيس التركي يبحث مع نظيره السنغالي معاناة غزة ويدعو إلى الضغط على إسرائيل / صورة: AA
31 أكتوبر 2024

وأشاد الرئيس التركي بمواقف الدول الإفريقية نحو غزة قائلاً: "نتابع بكل تقدير المواقف المشرفة لإخواننا الأفارقة تجاه الإبادة التي ترتكبها إسرائيل"، وأردف: "أود أن أعرب عن تقديرنا الكبير لموقف السنغال بشأن القضية الفلسطينية القائم على حل الدولتين".

وذكر الرئيس أردوغان أن "الإمبرياليين شهدوا في إفريقيا أن المستقبل السلمي لا يمكن أن يبنى على الدم والمذابح، والحقيقة نفسها سوف تتجلى في غزة ولبنان".

وتابع أن: "المنطقة تتجه نحو طوق نار خطير للغاية وللأسف فإن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تعقيدا"، مضيفاً: "ندعو جميع الدول ذات الضمير الحي إلى ممارسة مزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية".

بدوره، قال الرئيس السنغالي بشير جمعة فاي إنه بحث مع نظيره التركي المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وكذلك انتشار الإرهاب في منطقة ساحل إفريقيا.

وشدد فاي على ضرورة إعلان وقف لإطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن للشعب الفلسطيني الحق في العيش بسلام وبدولة مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.

مصدر:TRT عربي
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