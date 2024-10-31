سياسة
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وزير النقل التركي: "طريق التنمية" يحمل أهمية استراتيجية للمنطقة بأكملها
قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، اليوم الخميس، إن مشروع طريق التنمية، ذو أهمية استراتيجية عالية ليس فقط لتركيا والعراق، بل للمنطقة بأكملها، وذلك في تصريح صحفي عقب اجتماع للمجلس الوزاري الرباعي بشأن المشروع بالعاصمة بغداد.
وزير النقل التركي: "طريق التنمية" يحمل أهمية استراتيجية للمنطقة بأكملها
وزير تركي: مشروع "طريق التنمية" ذو أهمية استراتيجية للمنطقة / صورة: AA
31 أكتوبر 2024

وصرح أورال أوغلو، بأن مشروع طريق التنمية بمشاركة الدول الأخرى سيعزز التعاون الإقليمي والعلاقات الإنسانية ويطور التجارة عبر طريق حرير جديد في المنطقة، لافتاً إلى أن موقع تركيا يسهل الوصول إلى فرص جديدة في إطار هدف تنويع المسارات.

وذكر الوزير التركي أن أنقرة وبغداد أظهرتا بوضوح عزمهما على العمل معاً لتنفيذ المشروع التنموي الممتد من مدينة البصرة (جنوبي العراق) إلى الحدود التركية.

وفي وقت سابق اليوم، عُقد الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري الرباعي بشأن مشروع طريق التنمية في العاصمة العراقية بغداد، بحضور الوزير أورال أوغلو ووزير النقل العراقي رزاق محيبس، ووزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل محمد المزروعي، ووزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي.

وفي 22 أبريل/نيسان الماضي، وقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في بغداد، مذكرة تفاهم رباعية للتعاون حول مشروع "طريق التنمية"، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ومشروع "طريق التنمية" عبارة عن طريق برية وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانيها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

مصدر:TRT عربي
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