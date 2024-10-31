ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إي إف إي" عن مصادر حكومية، الخميس، أنه لا يزال هناك كثير من المفقودين، وأبدت مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.

وأعلنت وزارة الدفاع أن 1064 جندياً يعملون حالياً في جهود البحث والإنقاذ بمنطقة الكارثة وأن هناك عدداً كبيراً من المفقودين.

وفي وقت سابق الخميس، وصف معهد الأرصاد الجوية الحكومي الوضع في في منطقة فالنسيا، بأنه "أسوأ فترة خلال قرن"، بعدما أعلن أن مستوى هطول الأمطار في المدينة غير مسبوق.

وأضاف المعهد أن "كميات الأمطار الغزيرة التي هطلت في 8 ساعات فقط، تعادل إجمالي الأمطار المتساقطة خلال عام كامل".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الجهات الرسمية في إسبانيا، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في شرقي وجنوبي البلاد إلى 140 شخصاً.