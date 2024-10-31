سياسة
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إسبانيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 158 قتيلاً
أعلنت السلطات الإسبانية ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت مناطق شرقي وجنوبي البلاد جراء هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، إلى 158 قتيلاً معظمهم في منطقة فالنسيا.
إسبانيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 158 قتيلاً
معهد الأرصاد الجوية الإسباني: مستوى هطول الأمطار في منطقة فالنسيا غير مسبوق والوضع "أسوأ فترة خلال قرن" / صورة: AA
31 أكتوبر 2024

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إي إف إي" عن مصادر حكومية، الخميس، أنه لا يزال هناك كثير من المفقودين، وأبدت مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.

وأعلنت وزارة الدفاع أن 1064 جندياً يعملون حالياً في جهود البحث والإنقاذ بمنطقة الكارثة وأن هناك عدداً كبيراً من المفقودين.

وفي وقت سابق الخميس، وصف معهد الأرصاد الجوية الحكومي الوضع في في منطقة فالنسيا، بأنه "أسوأ فترة خلال قرن"، بعدما أعلن أن مستوى هطول الأمطار في المدينة غير مسبوق.

وأضاف المعهد أن "كميات الأمطار الغزيرة التي هطلت في 8 ساعات فقط، تعادل إجمالي الأمطار المتساقطة خلال عام كامل".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الجهات الرسمية في إسبانيا، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في شرقي وجنوبي البلاد إلى 140 شخصاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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