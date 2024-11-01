سياسة
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بلينكن يُلمح إلى إحراز "تقدم جيد" بمفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، إحراز "تقدم جيد" في المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في لبنان، داعياً إلى "حل دبلوماسي" هناك.
بلينكن يُلمح إلى إحراز "تقدم جيد" بمفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان
بلينكن يتحدث عن "تقدم جيد" بالمفاوضات لوقف إطلاق النار في لبنان / صورة: AP
1 نوفمبر 2024

وأوضح بلينكن في تصريحات صحفية أنه "بناءً على زيارتي الأخيرة للمنطقة، والعمل الجاري الآن، فقد حققنا تقدماً جيداً في تلك التفاهمات".

وتابع: "لا يزال هناك عمل إضافي يتعين علينا فعله"، داعياً إلى "حل دبلوماسي، لا سيما من خلال وقف لإطلاق النار".

وأشار إلى أن واشنطن "تعمل بجد" للتوصل إلى ترتيبات تُفضي لاتفاق من شأنه أن ينصّ على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية المحاذية لإسرائيل، حسب قوله.

ودعا الوزير الأمريكي مجدداً إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر في عام 2006 الذي ينص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، وعلى حصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية في لبنان بالجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل).

وقال بلينكن: "من المهم أن تكون الأمور واضحة سواء بالنسبة إلى لبنان أو إلى إسرائيل، بشأن متطلبات التطبيق الفاعل للقرار 1701، أي انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية ونشر القوات المسلحة اللبنانية"، متطرقاً أيضاً إلى "آلية تطبيق مناسبة".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن ألفين و792 قتيلاً و12 ألفاً و772 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الثلاثاء.

ويومياً يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقرات استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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