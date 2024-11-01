وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" باستشهاد 16 فلسطينيناً وإصابة 30 آخرين بينهم أطفال ونساء، جراء قصف الاحتلال منزلين في المخيم الجديد، شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وذكرت إدارة مستشفى العودة بمخيم النصيرات، في بيان: "وصل إلى المستشفى 16 شهيداً و30 مصاباً، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين شمالي مخيم النصيرات"، مضيفةً أن من بين المصابين مسعفاً وصحفيَّين اثنين.

وأضافت "وفا" أن فلسطينيَّين اثنين استُشهدا إثر استهداف الاحتلال دراجة في قرية الزوايدة وسط القطاع، في حين استُشهد 4 آخرون وأُصيب 10، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في محيط أرض الشنطي شمال غربي مدينة غزة.

وفي استهداف آخر، استُشهد 4 فلسطينيين وأُصيب 10 آخرون، بينهم أطفال، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة "نصر" في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

التطعيم ضد شلل الأطفال

أعلن وزير الصحة الفلسطيني، ماجد أبو رمضان، الخميس، أن العدوان الإسرائيلي على محافظة شمال قطاع غزة، التي تشهد إبادة وتطهيراً عرقياً لليوم السابع والعشرين على التوالي، يَحول دون استكمال المرحلة الثانية من تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال.

وقال الوزير في بيان نشرته وزارة الصحة الفلسطينية، إن "البدء بالمرحلة الثالثة من الجولة الثانية ضمن الحملة الطارئة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تحت سن 10 سنوات في محافظة غزة سيكون ابتداءً من صباح بعد غدٍ السبت".

وأضاف: "التطعيم سيكون في محافظة غزة، حيث لا يزال عدوان الاحتلال يَحول دون استكمال المرحلة الثالثة من الجولة الثانية من حملة التطعيم في محافظة شمال غزة، وسيُعلَن موعد التطعيم في المحافظة لاحقاً".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال، بدعم أمريكي، حرب إبادة على غزة، أسفرت عن أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.