سياسة
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قطر أول مستورد لزورق "أولاق" التركي المسيّر
أعلنت شركة "ميتيكسان" التركية للصناعات الدفاعية، تصدير زورقها "أولاق" المسيّر إلى قطر، ليكون أول زورق مسيّر تصدِّره تركيا.
قطر أول مستورد لزورق "أولاق" التركي المسيّر
يتميز زورق "أولاق" المسيَّر بأنه مضاد للغواصات إضافةً إلى قدراته الوظيفية والمسلحة / صورة: AA
1 نوفمبر 2024

وجرى ، الأربعاء، توقيع أول عقد تصدير لزورق "أولاق" مع وزارة الداخلية القطرية خلال معرض "ميليبول قطر" المتخصص في القطاع الأمني بالدوحة، وفق بيان أصدرته "ميتيكسان".

وأشارت الشركة إلى أن الزورق "أولاق 11 بي إس في" ستستخدمه قيادة خفر السواحل القطرية للاستطلاع والمراقبة والمهام الاستخباراتية وأنشطة حماية المنشآت الحيوية.

وأكد نائب المدير العام لشركة "ميتيكسان"، شكرو سركان، أنهم فخورون جداً بتحقيق أول تصدير لزورق مسيَّر في تركيا، وذكر أنهم يعملون بدافع كبير لتلبية احتياجات تركيا والدول الحليفة، حسب البيان.

بدوره، قال نائب المدير العام لشركة "أريس" لبناء السفن في تركيا، أوغوزهان بهلوانلي، إنهم يواصلون عملهم لتطوير أفضل المركبات البحرية المسيَّرة في العالم، مشيراً إلى أنهم يهدفون إلى جعل تركيا رائدة في العالم في هذا المجال.

جدير بالذكر أن زورق "أولاق" المسيَّر هو نتاج عمل مشترك بين شركتَي "أريس" و"ميتيكسان" للصناعات الدفاعية في تركيا، ويتميز بأنه مضاد للغواصات، إضافةً إلى قدراته الوظيفية والمسلحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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