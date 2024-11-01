وقالت وزارة الصحة اللبنانية، مساء أمس الخميس، إن "غارات العدو الإسرائيلي على لبنان أمس الأربعاء أسفرت عن 45 شهيداً و110 جرحى".

وبذلك يرتفع عدد الضحايا إلى ألفين و865 قتيلاً و13 ألفاً و47 جريحاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت الوزارة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنَّ، الأربعاء، 68 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان، معظمها في محافظات الجنوب والنبطية (جنوب) وبعلبك الهرمل (شرق)، ليصل إجمالي اعتداءاته منذ بداية العدوان إلى "11 ألفاً و647 اعتداء".

وشنّ الطيران الإسرائيلي صباح الجمعة، سلسلة غارات عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية، أسفرت عن دمار هائل بعشرات المباني واندلاع حرائق.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "الطيران الحربي المعادي (الإسرائيلي) نفّذ سلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في مناطق الغبيري والكفاءات وأوتوستراد السيد هادي ومحيط مجمع المجتبى وطريق المطار القديم وتحويطة الغدير والرويس وحارة حريك والمريجة".

وأوضحت أن الغارات خلفت "دماراً هائلاً في المناطق المستهدفة، حيث سويت عشرات المباني أرضاً، إضافة إلى اندلاع حرائق"، وأشارت إلى "تحليق كثيف للطيران المسيّر المعادي على علو منخفض في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لم يتوقف طوال الليل (الخميس)".

قتلى في جيش الاحتلال

من جهته، قال حزب الله في بيان صادر عن غرفة العمليات، إنه "جرى رصد أكثر من 95 قتيلاً و900 جريح من ضباط وجنود جيش العدو"، منذ إعلان إسرائيل توغلها البري جنوبي لبنان في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضاف البيان أن عناصر الحزب "دمروا 42 دبابة من طراز ميركافا و4 جرافات عسكرية وآليّتي هامر وآلية مدرعة وناقلة جند، وأسقطوا 3 مسيرات من طراز هرمز 450 ومسيرتين من طراز هرمز 900".

وتابع أن مقاتلي حزب الله "تصدوا في أكثر من محور لمحاولات تقدم جيش الاحتلال في قرى الحافّة الأمامية من جنوب لبنان خلال الأيام الماضية".

وأشار البيان، إلى أن هذه الحصيلة لا تتضمن الخسائر الإسرائيلية في القواعد والمواقع والثكنات العسكرية والمستوطنات والمدن التي يجري استهدافها بالصواريخ والمسيرات.

وذكر أن "مجموع عمليات القوة الصاروخية للحزب منذ 17 سبتمبر/أيلول الماضي، وحتى مساء الخميس بلغ 655 عملية إطلاق متنوعة، منها 63 عملية خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط، وبعمق وصل إلى 105 كلم حتى الضواحي الشمالية لمدينة تل أبيب".

وأضاف أن "القوة الجويّة في المقاومة الإسلامية تواصل كذلك استهداف قواعد العدو العسكرية وقد بلغ مجموع عملياتها منذ 17 سبتمبر/أيلول الماضي، 76 عملية إطلاق لأكثر من 170 مسيرة من مختلف الأنواع والأحجام، بينها 11 عملية خلال الأيام الثلاثة الماضية، وبعمق وصل إلى 145 كلم حتى ضواحي تل أبيب الجنوبية".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن ألفين و865 قتيلاً و13 ألفاً و47 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الخميس.

ويومياً يردُّ حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية، تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​