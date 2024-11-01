سياسة
3 دقيقة قراءة
هاريس تصف ترمب بـ"المهووس بالانتقام".. وماسك يتحدى بمكافأة "المليون دولار"
يحاول الملياردير الأمريكي وحليف مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترمب، إيلون ماسك نقل دعوى قضائية بشأن تبرعه بمليون دولار للناخبين لمصلحة ترمب إلى المحكمة الفيدرالية، ما أدى إلى عرقلة ظهوره المقرر في محكمة بنسلفانيا أمس الخميس.
هاريس تصف ترمب بـ"المهووس بالانتقام".. وماسك يتحدى بمكافأة "المليون دولار"
ترمب وماسك خلال تجمّع انتخابي في بنسلفانيا / صورة: AP
1 نوفمبر 2024

ورفع المدعي العام لمدينة فيلادلفيا لاري كراسنر، وهو ديمقراطي، الاثنين الماضي، دعوى مدنية ضد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ومجموعته المؤيدة لترمب، America PAC، مطالباً قاضي ولاية بنسلفانيا، بإيقاف توزيع المكافأة المثيرة للجدل التي قدمها ماسك للناخبين المسجلين، واصفاً إياها بأنها "مخطط يانصيب غير قانوني"، حسب شبكة CNN.

ووفق ما نقلته الشبكة وقعت بعض المناورات القانونية في أثناء الليلة الفائتة من إيلون ماسك وفريقه القانوني والتي تعني على الأرجح أن هذه الجلسة قد تتأخر ولن يضطر إيلون ماسك إلى المثول في قاعة المحكمة.

وقالت الشبكة، إن محامي الرئيس التنفيذي لشركة تسلا قدموا "طلب إقالة" في المحكمة الفيدرالية في وقت متأخر من ليلة الأربعاء. فيما قال قاضي ولاية بنسلفانيا أنجيلو فوجليتا في جلسة استماع قصيرة، الخميس، إنه لم يعد لديه سلطة قضائية على القضية، في الوقت الحالي.

وتأتي خطوة كراسنر بعد أيام فقط من تحذير وزارة العدل لماسك من أن اليانصيب قد ينتهك القانون الفيدرالي، الذي يحظر دفع الأموال للأشخاص للتسجيل للتصويت.

وفي سياق متصل، حذرت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أمس الخميس، بشأن ما قد يعنيه فوز منافسها الرئيس السابق دونالد ترمب بولاية ثانية. ووصفت هاريس، في تصريحات من فعالية انتخابية برينو بولاية نيفادا، ترمب بأنه "غير مستقر، مهووس بالانتقام، ويسعى إلى السلطة غير المقيدة".

وقالت: "في أقل من 90 يوماً، إما هو أو أنا سنجلس في المكتب البيضاوي، واستمعوا، هذا ما يمكننا تخيله، أليس كذلك، لقد رأينا جميعاً على شاشة التليفزيون، لقد رأيتم المكتب البيضاوي".

وأضافت: "تخيلوا ما سيكون عليه ذلك اليوم، لأنه إذا جرى انتخابه، فإن دونالد ترمب في اليوم الأول سيدخل ذلك المكتب بقائمة أعداء، عندما يجري انتخابي، سأدخل بقائمة مهام نيابة عنكم".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني وسط منافسة محتدمة بين المرشح الجمهوري دونالد ترمب، ونائبة الرئيس الحالي ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us