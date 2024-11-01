قالت القوات الجوية الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية دمرت 31 من أصل 48 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا في هجوم خلال الليل فوق مناطق مختلفة بالبلاد.

وأضافت أنها "فقدت أثر" 14 طائرة مسيّرة أخرى، بينما دمرت صاروخ كروز من بين ثلاثة.

في المقابل، نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، صباح اليوم أيضاً، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 83 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل.

"بحاجة إلى رد فعل قوي"

في سياق متصل، ندد وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا في كلمته خلال مؤتمر للسلام في مدينة مونتريال الكندية، أمس الخميس، بنشر قوات كورية شمالية عند الحدود مع بلاده، معتبراً أنه يشكل "تصعيداً حقيقياً" في الحرب.

وأمس الخميس، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيريهما في كوريا الجنوبية، إن ما يقارب 8 آلاف جندي كوري شمالي، من أصل 10 آلاف دخلوا، وفق تقارير للاستخبارات الأمريكية، إلى روسيا، و"جرى نشرهم في منطقة كورسك" المحاذية لأوكرانيا.

وأكد سيبيغا "نحن بحاجة إلى رد فعل قوي"، موضحاً "نحن بحاجة إلى قرار قوي يتّخذه حلفاؤنا برفع كل القيود المفروضة على إطلاق صواريخ طويلة المدى باتجاه الأراضي الروسية".

وأضاف: "إنه حقّنا في الدفاع عن نفسنا، ونحن نتحدث عن أهداف عسكرية على الأراضي الروسية".

وتعليقاً على الطلب الأوكراني، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن الأوكرانيين "يريدون استخدام هذه الأسلحة ضد أهداف عسكرية، أهداف عسكرية تخدم روسيا في هجومها على أوكرانيا. يجب أن يكون هذا هو القيد الوحيد"، مشيراً إلى أن كندا والعديد من الدول الأوروبية متوافقة حول هذا الرأي.

يشار إلى أن عدة دول من بينها الولايات المتحدة، ترفض السماح لكييف بضرب أراضٍ روسية بصواريخ من هذا النوع خشية أن يؤدي ذلك إلى تصعيد مع موسكو.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً" في شؤونها.