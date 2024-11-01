سياسة
2 دقيقة قراءة
فرنسا.. شكوى إثر إضرام مجهولين النار في بوابة مسجد
تقدمت الجمعية الثقافية التي تدير مسجد "أسونا" في مدينة أميان شماليّ فرنسا، بشكوى للشرطة الفرنسية، إثر تَعرُّض المسجد لاعتداء عنصري يوم الثلاثاء الماضي.
فرنسا.. شكوى إثر إضرام مجهولين النار في بوابة مسجد
آثار الحريق الذي لحق ببوابة المسجد في أميان الفرنسية (المصدر: إعلام فرنسي) / Others
1 نوفمبر 2024

وبحسب رئيس الجمعية بلال فورتادو، وقع الاعتداء في أثناء صلاة الفجر، إذ أضرم مجهولون النار في البوابة، وأكد فورتادو أنّ الحادثة متعمدة لوجود موادّ سريعة الاشتعال سُكبت على باب المسجد.

وفتحت الشرطة الفرنسية تحقيقاً في الواقعة، لكن لم يتمكن المحققون حتى الآن من تحديد دوافع مرتكبي الاعتداء.

وأعرب حاكم المنطقة عن إدانته لهذه الحادثة، مؤكداً دعمه للجالية المسلمة في أميان. وطالب السلطات بـ"تعزيز الإجراءات الأمنية حول أماكن العبادة، مع تسيير دوريات ديناميكية خلال الأعياد الدينية".

حريق آخر في ستراسبورغ

وأمس الخميس وقعت حادثة مماثلة أيضاً في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا، حيث اندلع حريق في موقف السيارات المجاور لجامع السلطان أيوب الكبير.

وتمكن التدخل السريع لرجال الإطفاء من احتواء النيران والحدّ من الأضرار، لكن ذلك لم يمنع تفاقم التخوفات لدى الجالية المسلمة في فرنسا، التي تواجه مؤخراً تزايداً في الهجمات والاعتداءات العنصرية.

وأظهر تقرير صادر مؤخراً عن التجمع ضد الإسلاموفوبيا في أوروبا CCIE، ارتفاع الحوادث المعادية للمسلمين عام 2023 بنسبة 57%.

كما وثّقَت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان (CNCDH) زيادة بنسبة 52% في أعمال العنف ضد المسلمين، وذكرت أن 75% من هذه الأفعال تهديدات أو إهانات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us