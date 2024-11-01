سياسة
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غزة.. الاحتلال يرتكب 3 مجازر ويقصف منازل مدنيين ومراكز إيواء النازحين
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس الخميس، شن غارات عنيفة على عدة مناطق بقطاع غزة ولا سيما المحافظة الوسطى، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.
غزة.. الاحتلال يرتكب 3 مجازر ويقصف منازل مدنيين ومراكز إيواء النازحين
شن جيش الاحتلال غارات عنيفة على منازل المدنيين وسط غزة / صورة: AA
1 نوفمبر 2024

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، في بيان اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال ارتكب، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 مجازر وصل منها للمستشفيات 55 شهيداً و 186 إصابة.

وارتفعت بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 43 ألفاً و 259 شهيداً إضافة إلى 10 آلاف و827 إصابة.

وأشار البيان إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

غارات عنيفة وسط غزة

قال شهود عيان، إن طائرات حربية إسرائيلية شنت، صباح اليوم الجمعة، أكثر من 10 غارات على شمال مخيم النصيرات، وسط القطاع، ما تسبب في سماع دوي انفجارات قوية وانبعاث أعمدة دخان كثيفة.

وأفاد مسعفون، بأنه جرى نقل 3 شهداء بينهم طفل، إلى مستشفى العودة، كما أصيب آخرون، وذلك إثر استهداف قوات الاحتلال منزلاً بالمخيم.

وقالت مصادر محلية إن 10 فلسطينيين استشهدوا أيضاً، إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بوابة مدرسة تؤوي نازحين شمالي النصيرات.

وأكدت مصادر طبية وصول 47 شهيداً إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح (وسط)، أغلبيتهم من النساء والأطفال، إضافة لعشرات الإصابات، عقب قصف إسرائيلي على عدة مناطق ومنازل في دير البلح والنصيرات والزوايدة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولهم، إن معظم الشهداء ارتقوا في قصف إسرائيلي لعدة منازل في النصيرات، يستضيف سكانها أقاربهم من مناطق أخرى.

وشرق مدينة غزة، أفاد شهود عيان باستشهاد فلسطينيين اثنين جراء قصف جيش الاحتلال شارع بغداد بحي الشجاعية.

قصف على الجنوب

أما جنوباً، فأفادت "وفا" نقلاً عن مصادر محلية، باستشهاد 3 فلسطينيين، وصلوا أشلاء إلى مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، وذلك عقب استهداف قوات الاحتلال لمركبتين على الطريق الساحلي غربي بلدة القرارة.

وفي مدينة رفح المجاورة، أصيب عدة أشخاص بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غربي المدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال، بدعم أمريكي، حرب إبادة على غزة، أسفرت عن أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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