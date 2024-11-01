أعلنت جامعة فلوريدا أن أكثر من 65 مليون ناخب أمريكي أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية قبيل موعدها الثلاثاء المقبل.

وأفادت المعطيات التي نشرتها الجامعة بأن 34 مليون شخص أدلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع، فيما أدلى 31 مليون شخص بصوته عبر البريد الإلكتروني.

ويبلغ عدد الناخبين في الولايات المتحدة 244 مليون ناخب. وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بلغت نسب إقبال الأمريكيين على التصويت أرقاماً قياسية إذ بلغت 66.6%، أي ما يقرب من 159 مليون شخص.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويتنافس فيها المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترمب والمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

وتُظهر استطلاعات الرأي أن السباق بين ترمب وهاريس متقارب جداً على المستوى الوطني وفي ولايات عدة متأرجحة. ويسير المرشحان في أغلب الاستطلاعات كتفاً بكتف، فيما تمنح استطلاعات محدودة تقدماً ضئيلاً لهاريس يتراوح بين نقطة و3 نقاط.