سياسة
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65 مليون مواطن يدلون بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الأمريكية
أعلنت جامعة فلوريدا أن أكثر من 65 مليون ناخب أمريكي أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية، قبيل موعدها الثلاثاء المقبل.
65 مليون مواطن يدلون بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الأمريكية
65 مليون أمريكي يدلون بأصواتهم في التصويت المبكر قبل الانتخابات / صورة: Reuters
1 نوفمبر 2024

أعلنت جامعة فلوريدا أن أكثر من 65 مليون ناخب أمريكي أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية قبيل موعدها الثلاثاء المقبل.

وأفادت المعطيات التي نشرتها الجامعة بأن 34 مليون شخص أدلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع، فيما أدلى 31 مليون شخص بصوته عبر البريد الإلكتروني.

ويبلغ عدد الناخبين في الولايات المتحدة 244 مليون ناخب. وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بلغت نسب إقبال الأمريكيين على التصويت أرقاماً قياسية إذ بلغت 66.6%، أي ما يقرب من 159 مليون شخص.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويتنافس فيها المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترمب والمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

وتُظهر استطلاعات الرأي أن السباق بين ترمب وهاريس متقارب جداً على المستوى الوطني وفي ولايات عدة متأرجحة. ويسير المرشحان في أغلب الاستطلاعات كتفاً بكتف، فيما تمنح استطلاعات محدودة تقدماً ضئيلاً لهاريس يتراوح بين نقطة و3 نقاط.

مصدر:TRT عربي
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