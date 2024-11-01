سياسة
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زاعماً أنها قواعد عسكرية.. الاحتلال يعلن مهاجمة 200 هدف بغزة ولبنان في يوم
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مهاجمة قواته الجوية أكثر من 200 هدف في قطاع غزة ولبنان خلال 24 ساعة، وسط استمرار تصعيد تل أبيب للتوترات في المنطقة.
زاعماً أنها قواعد عسكرية.. الاحتلال يعلن مهاجمة 200 هدف بغزة ولبنان في يوم
 الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأطفال في غزة / صورة: AA 
1 نوفمبر 2024

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية هاجم سلاح الجو أكثر من 200 هدف لحركة حماس وحزب الله.

وزعم أن الأهداف المستهدفة شملت "مقرات قيادة ومنصات إطلاق وبنى تحتية عسكرية لحركة حماس أو حزب الله"، وادعى أنه "بالتعاون مع قيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية، جرى تدمير منصة الإطلاق التي جرى إطلاق النار منها باتجاه الكريوت وخليج مدينة حيفا (شمال)"، الخميس.

وقال جهاز الإسعاف الإسرائيلي (نجمة داود الحمراء) في بيان الخميس، إن شخصين قُتلا وأصيب ثالث بجروح طفيفة جراء سقوط قذائف بالمنطقة الشرقية لخليج حيفا، موضحاً أن "القتيلَين، أحدهما يبلغ من العمر 60 عاماً والآخر 20 عاماً قُتلا جراء سقوط قذائف صاروخية أُطلِقت من جنوب لبنان، وسقطت بالمنطقة الشرقية لخليج حيفا".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن ألفَين و865 قتيلاً و13 ألفاً و47 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الخميس.

ويوميا يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقرات استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وفيما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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