وأفاد مراسل الأناضول أن المنتدى نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي DEİK لتمهيد الطريق لتعزيز التعاون بين البلدين.

وحضر المنتدى وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، ورئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك.

ومن الجانب السنغالي حضر رئيس مجلس العمل الوطني بايدي أغني، ورئيس وكالة الاستثمار باكاري باثيلي، وعدد من رجال الأعمال الأتراك والسنغاليين.

وبدأ الرئيس السنغالي الخميس زيارة رسمية لأنقرة، استهلها بزيارة ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

وعقب اللقاءات الثنائية وعلى مستوى الوفود، أبرمت تركيا والسنغال 5 اتفاقيات بالعاصمة أنقرة، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره السنغالي بشير جمعة فاي.

وشملت الاتفاقيات مجالات إنشاء مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والسنغال، ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التحضر العمراني، وفي مجالي الطاقة والمحرقات، والتعاون في مجال الميكنة الزراعية والتعليم العالي.