سياسة
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الدفاع التركية تحيّد 15 عنصراً من تنظيم PKK الإرهابي وتضبط عدداً من أسلحته
أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة تحييد 15 عنصراً من تنظيم PKK الإرهابي شمال سوريا والعراق، فيما ضبطت عدداً من الأسلحة والذخائر العائدة للتنظيم الإرهابي في منطقة عملية "المخلب- القفل" شمال العراق.
الدفاع التركية تحيّد 15 عنصراً من تنظيم PKK الإرهابي وتضبط عدداً من أسلحته
الدفاع التركية: تحييد 15 إرهابياً شمال سوريا والعراق / صورة: AA Archive
1 نوفمبر 2024

وأفادت الوزارة في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأن القوات التركية حيّدت 11 إرهابياً من تنظيم PKK/ YPG في منطقتي "درع الفرات" و"نبع السلام" شمال سوريا.

كما حيّدت في شمال العراق 4 إرهابيين في منطقة عملية "المخلب-القفل"، وفق البيان الذي أكد مواصلة الجيش التركي عملياته ضد الإرهابيين.

وأعقبت الدفاع التركية في بيان منفصل أنها ضبطت عدداً من الأسلحة والذخائر والمستلزمات المعيشية والطبية العائدة لتنظيم PKK الإرهابي، خلال أعمال تمشيط في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمال العراق.

وأوضحت أن من بين الأسلحة المضبوطة 6 قذائف صاروخية، و8 قذائف هاون، و12 قاعدة نقل قذائف الهاون، وصندوق ذخيرة رشاش، وكميات كبيرة من المستلزمات المعيشية ومواد تنظيف.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل PKK في مناطق متينا والزاب وأفاشين-باسيان، شمال العراق.​​​​​​​

وتكافح تركيا التنظيم الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ PKK من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي
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