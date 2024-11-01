سياسة
3 دقيقة قراءة
مئة عام من العلاقات.. ولي عهد اليابان يزور تركيا في ديسمبر ويلتقي أردوغان
يعتزم ولي العهد الياباني الأمير فوميهيتو وولية العهد الأميرة كيكو، إجراء زيارة رسمية لتركيا في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بالذكرى المئوية لتأسيس العلاقات بين تركيا واليابان.
مئة عام من العلاقات.. ولي عهد اليابان يزور تركيا في ديسمبر ويلتقي أردوغان
زيارة يابانية رفيعة لتركيا في ديسمبر/كانون الأول المقبل / صورة: AA
1 نوفمبر 2024

وحسب وكالة رعاية القصر الإمبراطوري (كونيتشو)، فإن ولي وولية العهد في اليابان سيزوران تركيا في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر/كانون الأول. وتعمل تركيا واليابان على تعزيز العلاقات المتبادلة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية الثنائية.

ومن المقرر أن يلتقي الضيفان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعاصمة أنقرة في 4 ديسمبر/كانون الأول. وسيتوجهان بعد ذلك إلى إسطنبول لحضور حفل التأبين وزيارة المتحف الذي سيقام فيه معرض الفرقاطة التركية "أرطغرل" التي غرقت في اليابان عام 1890.

وتعتبر حادثة غرق الفرقاطة التابعة للبحرية العثمانية قبالة سواحل جنوب شرقي اليابان، بداية الصداقة التركية-اليابانية.

وفوميهيتو (58 عاماً) هو شقيق إمبراطور اليابان رقم 126 ناروهيتو، الذي اعتلى العرش في مايو/أيار 2019.

جدير بالذكر أن الفرقاطة "أرطغرل" غرقت في 16 سبتمبر/أيلول 1890، في أثناء عودتها من رحلة، قدم خلالها طاقمها رسالة وهدايا من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني (1842- 1918) لإمبراطور اليابان، رداً على زيارة أجراها الأمير أكيهوتو كوماتسو للسلطان.

هذه الفرقاطة، التي كانت تحمل على متنها 609 بحّارة وجرى إرسالها عام 1887، واعتبرت وقتها أول وفد دبلوماسي من العالم الإسلامي. ووصلت الفرقاطة إلى يوكوهاما بعد 11 شهراً من انطلاقها، مارّة من قناة السويس وعدن ومومباي في الهند، ثم كولومبو وسنغافورة وهونغ كونغ وفوجي وناغازاكي.

واستقبل الإمبراطور الياباني ميجي الوفد العثماني، برئاسة اللواء علي عثمان باشا، وقدم الأخير للإمبراطور رسالة وهدايا السلطان عبد الحميد. بعد عام، وخلال رحلة عودتها، واجهت الفرقاطة عاصفة قوية، واصطدمت بصخور قبالة سواحل كوشيموتو، في 16 سبتمبر/أيلول 1890.

وتمكن سكان كوشيموتو من إنقاذ 69 ممن كانوا على متن الفرقاطة، في حين لقي أكثر من 500 آخرين مصرعهم. وسطر أهالي كوشيموتو ملحمة لإنقاذ البحارة وانتشال جثث الغرقى، وهو ما يمثل بداية علاقات الصداقة بين اليابان وتركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us