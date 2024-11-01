وقال القيادي بالحركة باسم نعيم، في بيان عبر منصة تليغرام: "رغم ما نمر به من ألم ومعاناة في قطاع غزة بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية الإرهابية المستمرة في قطاع غزة، فإننا نرسل كل رسائل التضامن والحب إلى الشعب الإسباني الصديق وخاصة في إقليم فالنسيا".

وجاءت رسالة التضامن "بعد الفيضانات المدمرة التي خلفت مئات القتلى والمفقودين ودماراً هائلاً في المنازل والممتلكات العامة"، متمنيةً سرعة التعافي وتجاوز هذه الكارثة الإنسانية لشعب إسبانيا ، والشفاء العاجل للجرحى والسلوان لأسر القتلى والمفقودين.

وبالأمس، نقلت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إي إف إي" عن مصادر حكومية أن عدد ضحايا كارثة الفيضانات ارتفع إلى 158 قتيلاً، معظمهم في منطقة فالنسيا. وأكدت المصادر أنه لا يزال يوجد كثير من المفقودين، مبدية مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أن 1064 جنود يعملون حالياً في جهود البحث والإنقاذ بمنطقة الكارثة مع وجود عدد كبير من المفقودين.

وأعلن معهد الأرصاد الجوية الحكومي أمس الخميس أن مستوى هطول الأمطار بمنطقة فالنسيا "غير مسبوق"، واصفاً الوضع بأنه "أسوأ فترة خلال قرن"، مضيفاً أن "كميات الأمطار الغزيرة التي هطلت في 8 ساعات فقط، تعادل إجمالي الأمطار المتساقطة خلال عام كامل".

واعترفت إسبانيا في مايو/أيار 2024 بدولة فلسطين، إلى جانب النرويج وإيرلندا، وتبعتها سلوفينيا وأرمينيا في يونيو/حزيران الفائت، ما رفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.