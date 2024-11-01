سياسة
2 دقيقة قراءة
حماس تبعث برسالة تضامن إلى الشعب الإسباني جراء الفيضانات المدمرة
أعربت حركة حماس اليوم الجمعة عن مؤازرتها للشعب الإسباني، من خلال رسالة تضامنية بعثتها رغم المأساة التي يعيشها أهل قطاع غزة، وذلك عقب فيضانات مدمرة ضربت شرق وجنوب البلاد وخلفت 158 قتيلاً.
حماس تبعث برسالة تضامن إلى الشعب الإسباني جراء الفيضانات المدمرة
فيضانات إسبانيا.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 158 / صورة: AA
1 نوفمبر 2024

وقال القيادي بالحركة باسم نعيم، في بيان عبر منصة تليغرام: "رغم ما نمر به من ألم ومعاناة في قطاع غزة بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية الإرهابية المستمرة في قطاع غزة، فإننا نرسل كل رسائل التضامن والحب إلى الشعب الإسباني الصديق وخاصة في إقليم فالنسيا".

وجاءت رسالة التضامن "بعد الفيضانات المدمرة التي خلفت مئات القتلى والمفقودين ودماراً هائلاً في المنازل والممتلكات العامة"، متمنيةً سرعة التعافي وتجاوز هذه الكارثة الإنسانية لشعب إسبانيا ، والشفاء العاجل للجرحى والسلوان لأسر القتلى والمفقودين.

وبالأمس، نقلت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إي إف إي" عن مصادر حكومية أن عدد ضحايا كارثة الفيضانات ارتفع إلى 158 قتيلاً، معظمهم في منطقة فالنسيا. وأكدت المصادر أنه لا يزال يوجد كثير من المفقودين، مبدية مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أن 1064 جنود يعملون حالياً في جهود البحث والإنقاذ بمنطقة الكارثة مع وجود عدد كبير من المفقودين.

وأعلن معهد الأرصاد الجوية الحكومي أمس الخميس أن مستوى هطول الأمطار بمنطقة فالنسيا "غير مسبوق"، واصفاً الوضع بأنه "أسوأ فترة خلال قرن"، مضيفاً أن "كميات الأمطار الغزيرة التي هطلت في 8 ساعات فقط، تعادل إجمالي الأمطار المتساقطة خلال عام كامل".

واعترفت إسبانيا في مايو/أيار 2024 بدولة فلسطين، إلى جانب النرويج وإيرلندا، وتبعتها سلوفينيا وأرمينيا في يونيو/حزيران الفائت، ما رفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us