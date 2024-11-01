جاء ذلك ضمن تصريحات للسفير التركي على هامش مشاركته في ماراثون الدراجات لمسافة 4 كيلومترات، الذي نظمته محافظة القاهرة ‏ووزارة الرياضة، حسب بيان للسفارة التركية بمصر.

وشارك في الماراثون بالقاهرة، السفير التركي إلى جانب سفراء 4 دول أخرى، وفق البيان.

وحسب البيان، كشف السفير موتلوشن، أن "تركيا ستشارك بوفد كبير في المنتدى الحضري العالمي الذي سيعقد في القاهرة".

ومعلقا على الماراثون، قال:‎ "شاركت بكل سرور في هذا الماراثون الذي ينظمه ‏المنتدى الحضري العالمي".

وأردف: "كان من الجميل ركوب دراجة بطول 4 كيلومترات بعد ‏سنوات عديدة، ورؤية شوارع القاهرة التاريخية فارغة جنباً إلى جنب مع محافظ القاهرة إبراهيم صابر خليل، ووزير ‏الرياضة والشباب أشرف صبحي، ومجموعة كبيرة من الشباب".

وتابع السفير موتلوشن: "قدمنا رسالة لمدن أكثر ملاءمة للعيش، وموجهة نحو ‏الإنسان، من أجل الصحة والمشاة".‏

وتستضيف القاهرة فعاليات الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بالتعاون مع الحكومة المصرية، تحت رعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى جانب وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من الاثنين إلى الجمعة.

‎ويعد المنتدى ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.