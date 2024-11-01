سياسة
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السودان.. غوتيريش يبدي "صدمته" إزاء العدد الكبير من القتلى بولاية الجزيرة
ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدة" بالهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع في وسط السودان، مبدياً "صدمته" للعدد الكبير من القتلى المدنيين، وفق ما أعلن المتحدث باسمه الجمعة.
السودان.. غوتيريش يبدي "صدمته" إزاء العدد الكبير من القتلى بولاية الجزيرة
سودانيون فارون من منطقة الجزيرة يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرقي البلاد في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024. / صورة: AFP
1 نوفمبر 2024

وقال ستيفان دوجاريك إن "الأمين العام مصدوم إزاء المعلومات عن عدد كبير من المدنيين القتلى والمعتقلين والنازحين، إضافة الى أعمال العنف الجنسي بحق النساء والفتيات ونهب المنازل والأسواق وإحراق المزارع".

وتابع "قد تشكل مثل هذه الأعمال انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. يجب محاسبة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات الخطيرة".

وقُتل ما لا يقل عن 124 شخصاً وأصيب عشرات في المعارك في ولاية الجزيرة خلال الأيام العشرة الماضية، وفقاً للأمم المتحدة.

واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى، وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3,1 مليون فروا الى خارج البلاد، بحسب المنظمة الدوليّة للهجرة، وتسبّبت، وفقاً للأمم المتحدة، بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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