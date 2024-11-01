وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن الغارات التي شنها الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على بلدات قضاء بعلبك حتى الساعة 17:00 ت.غ اليوم أسفرت في حصيلة أولية عن 10 قتلى و26 مصاباً.

وأفادت الوزارة في بيان، بمقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين، جراء غارة إسرائيلية على منزل سكني في بلدة أمهز. وأضافت أن غارة أخرى على حي الشراونة عند المدخل الشمالي لمدينة بعلبك أدت إلى مقتل شخصين.

وفي القضاء نفسه، أسفرت غارات أخرى للاحتلال عن 6 مصابين ببلدة طاريا و5 أخرين في كل من بلدتي الخضر وراس العين، فيما جُرح 3 مواطنين ببلدة البزالية و2 آخرين ببلدة السعيدة، وفق بيان وزارة الصحة.

وسبق الغارات على بعلبك في اليومين الماضيين توجيه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارين لسكان مدن وبلدات في هذا القضاء بإخلائها فوراً، لكنها امتدت إلى مناطق غير تلك التي حددها. أما الغارات التي شنها اليوم فلم ينذر بها الاحتلال سابقاً.

واليومين الماضيين أودت الغارات الإسرائيلية على بعلبك بحياة 33 شخصاً معظمهم أطفال ونساء، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وبعلبك مدينة تاريخية تعود لنحو 3 آلاف عام، وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. ويخشى المسؤولون اللبنانيون تدمير الغارات الإسرائيلية معالم تاريخية فيها، بعدما ألحقت غارات سابقة أضراراً بها.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، وسع الاحتلال منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل لبنان، عبر غارات جوية، وغزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن ألفين و865 قتيلاً و13 ألفاً و47 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح وفق أحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الخميس.