سياسة
2 دقيقة قراءة
مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة: قد نلغي مزيداً من تراخيص الأسلحة لإسرائيل
قالت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، الجمعة، إن بلادها يمكن أن تلغي مزيداً من التراخيص المتعلقة ببيع الأسلحة لإسرائيل، التي ترتكب الجرائم في قطاع غزة، وذلك في ظل الانتقادات التي تتعرض لها حكومة لندن بسبب دعمها تل أبيب.
مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة: قد نلغي مزيداً من تراخيص الأسلحة لإسرائيل
وودوارد: الوضع الإنساني في غزة مأساوي ونسعى كل يوم لإصلاحه / صورة: Reuters
2 نوفمبر 2024

وقالت وودوارد خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن إسرائيل قتلت 43 ألف فلسطيني في غزة، وإن سكان القطاع تعرضوا في الوقت نفسه للتهجير عدة مرات، وإنه حتى خيام المهجرين تعرضت للقصف الإسرائيلي.

وقالت المندوبة البريطانية إن "الوضع الإنساني في غزة مأساوي، ونحن نسعى كل يوم لإصلاحه".

وذكرت المندوبة البريطانية أن إلغاء تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل هو جزء من "صورة أكبر"، مدّعيةً أن بريطانيا تواصل أيضاً اتصالاتها لإيصال المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

وأوضحت أن هناك نحو 350 ترخيصاً لبيع الأسلحة من بريطانيا لإسرائيل، وأن لندن سبق أن ألغت 30 ترخيصاً في سبتمبر/أيلول الماضي، وتعرضت لهذا السبب لانتقادات حادة من إسرائيل.

وشددت على أنه لا يوجد حاليًا مسار نشط لإلغاء تراخيص أخرى، ولكن هذا ليس مستبعداً وفقاً للتطورات.

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق نحو 30 من أصل 350 ترخيصاً لبيع الأسلحة لإسرائيل.

وقال لامي حينها إن قرار التعليق جاء بعد ملاحظة وجود "خطر واضح في إمكانية استخدام تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف: "في صراع مثل هذا، من الواجب القانوني لهذه الحكومة مراجعة تراخيص التصدير البريطانية، وهذا ليس حظراً عاماً على بيع الأسلحة لإسرائيل".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال، بدعم أمريكي، حرب إبادة على غزة، أسفرت عن أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us