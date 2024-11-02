وقالت الوزارة في بيان إنها ستنشر مدمرات للدفاع الصاروخي البالستي، ومقاتلات وطائرات ناقلة وقاذفات بعيدة المدى، وأنواع أخرى من الطائرات العسكرية، في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن العتاد الأمريكي سيبدأ في الوصول خلال أشهر مع استعداد حاملة الطائرات أبراهام لينكولن للمغادرة.

وأشار البيان إلى أن نشر أصول عسكرية إضافية في الشرق الأوسط "يُبنى على قرار نشر منظومة ثاد الصاروخية في إسرائيل".

وأضاف أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "يواصل القول بوضوح إنه إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو المجموعات التابعة لها هذه اللحظة لاستهداف الأفراد أو المصالح الأمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا".

والسبت الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوم بمقاتلات حربية على إيران، التي قالت إنها تصدت بنجاح "لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد"، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 جنود ومدني واحد، حسب بيانات رسمية.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران لا تسعى للحرب، لكنها سترد على إسرائيل "على نحو متناسب".

وجاء الهجوم الإسرائيلي على خلفية إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخاً على إسرائيل مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت طهران آنذاك إن هذه العملية جاءت رداً على اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان، بالإضافة إلى "مجازر" إسرائيل المستمرة في قطاع غزة ولبنان.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرب إبادة جماعية على غزة، وبدأت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي حرباً واسعة على لبنان، بالإضافة إلى غارات دموية تنفذها من حين إلى آخر على اليمن وسوريا، ما يهدد باندلاع حرب إقليمية واسعة.