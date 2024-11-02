سياسة
2 دقيقة قراءة
"دفاعاً عن إسرائيل".. واشنطن تنشر قدرات عسكرية جديدة بالشرق الأوسط
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أمس الجمعة، نشر قدرات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط، "دفاعاً عن إسرائيل" وتحسباً لرد إيراني متوقع.
"دفاعاً عن إسرائيل".. واشنطن تنشر قدرات عسكرية جديدة بالشرق الأوسط
البنتاغون ينشر مدمرات للصاروخ الباليستي في المنطقة (المصدر: نيويورك تايمز) / Others
2 نوفمبر 2024

وقالت الوزارة في بيان إنها ستنشر مدمرات للدفاع الصاروخي البالستي، ومقاتلات وطائرات ناقلة وقاذفات بعيدة المدى، وأنواع أخرى من الطائرات العسكرية، في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن العتاد الأمريكي سيبدأ في الوصول خلال أشهر مع استعداد حاملة الطائرات أبراهام لينكولن للمغادرة.

وأشار البيان إلى أن نشر أصول عسكرية إضافية في الشرق الأوسط "يُبنى على قرار نشر منظومة ثاد الصاروخية في إسرائيل".

وأضاف أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "يواصل القول بوضوح إنه إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو المجموعات التابعة لها هذه اللحظة لاستهداف الأفراد أو المصالح الأمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا".

والسبت الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوم بمقاتلات حربية على إيران، التي قالت إنها تصدت بنجاح "لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد"، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 جنود ومدني واحد، حسب بيانات رسمية.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران لا تسعى للحرب، لكنها سترد على إسرائيل "على نحو متناسب".

وجاء الهجوم الإسرائيلي على خلفية إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخاً على إسرائيل مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت طهران آنذاك إن هذه العملية جاءت رداً على اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان، بالإضافة إلى "مجازر" إسرائيل المستمرة في قطاع غزة ولبنان.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرب إبادة جماعية على غزة، وبدأت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي حرباً واسعة على لبنان، بالإضافة إلى غارات دموية تنفذها من حين إلى آخر على اليمن وسوريا، ما يهدد باندلاع حرب إقليمية واسعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us