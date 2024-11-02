سياسة
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فلسطين تسجل أعلى حصيلة شهداء للصحفيين في 2023.. واليونسكو: جرائم بلا عقاب
قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم السبت إن الغالبية العظمى من جرائم قتل الصحفيين لا تزال بلا عقاب في العالم، وذلك في تقرير لمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على هذه الجرائم.
فلسطين تسجل أعلى حصيلة شهداء للصحفيين في 2023.. واليونسكو: جرائم بلا عقاب
وفق تقرير اليونسكو ففي عام 2023 سجلت فلسطين أكبر عدد من جرائم قتل الصحفيين، إذ قُتِل 24 صحفياً هناك. / صورة: Reuters
2 نوفمبر 2024

ونقل التقرير عن المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي قولها إنه "في عامي 2022 و2023، قُتل صحفي كل أربعة أيام لمجرد تأديته عمله الأساسي في البحث عن الحقيقة. في معظم الحالات، لن يُحاسَب أحد على عمليات القتل هذه".

وذكر التقرير أن 85% من جرائم قتل الصحفيين التي أحصتها اليونسكو منذ عام 2006 تُعتبر بلا حل، وفي مواجهة "معدل الإفلات من العقاب" هذا المرتفع جداً، فيما دعت اليونسكو الدول إلى "زيادة جهودها في شكل كبير".

في السنتين اللتين يغطيهما تقرير اليونسكو (2022-2023)، قُتل 162 صحفياً، نصفهم تقريباً كانوا يعملون في بلدان تشهد نزاعات مسلحة، إذ لفت التقرير إلى "زيادة عدد جرائم القتل في البلدان التي تشهد نزاعات".

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2023 "سجلت فلسطين أكبر عدد من جرائم القتل هذه: إذ قُتِل 24 صحفياً هناك"، وجرى قبول فلسطين عضواً كامل العضوية في اليونسكو عام 2011. ووفقاً لليونسكو، فإن مقتل الصحفيين المحليين يمثّل "86% من جرائم القتل المتعلقة بتغطية النزاعات".

كذلك، أشارت المنظمة إلى أن "الصحفيين لا يزالون يُقتَلون في منازلهم أو بالقرب منها، ما يعرض عائلاتهم لخطر كبير"، وأضافت أن معظم الصحفيين الذين قُتلوا في مناطق جغرافية أخرى كانوا يغطون "الجريمة المنظمة والفساد" أو قُتِلوا "في أثناء تغطيتهم تظاهرات".

واستُهدِفَت الصحفيات في شكل خاص عام 2022 أكثر من السنوات السابقة، وسجّلت المنظمة عشر جرائم قتل لصحفيات هذا العام وحده. ففي مايو/أيار 2022 استشهدت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال مداهمة إسرائيلية في أثناء تغطيتها اشتباكات في الضفة الغربية المحتلة.

وأمس الجمعة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 183 خلال حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 183 صحفياً وصحفية، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، وذلك بعد اغتيال المصور الصحفي في قناة القدس اليوم الفضائية بلال محمد رجب".

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين"، محملاً إسرائيل كامل المسؤولية عن ارتكاب "هذه الجريمة". وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بـ"ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة".

وفي وقت سابق الجمعة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن قتل الجيش الإسرائيلي للصحفيين في غزة أمر "غير مقبول"، داعياً إلى حمايتهم من الإبادة التي يرتكبها في القطاع الفلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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