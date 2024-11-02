وقال حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي، أمس الجمعة "بناءً على معلومات عامة ومحددة ومخاوف بشأن احتمال وقوع أعمال عنف أو أي نشاط غير قانوني آخر يتعلق بالانتخابات العامة لعام 2024، أريد تأكيد أننا مستعدون تماماً لأي موقف".

وأفاد إنسلي بأنه يجهز بعض أفراد الحرس الوطني ليكونوا على أهبة الاستعداد للتدخل.

وذكر أن مئات من بطاقات الاقتراع تعرضت للتلف أو التدمير نتيجة استخدام "عبوة حارقة" في صندوق الاقتراع بمدينة فانكوفر.

وتعد الولاية واحدة من اثنتين شهدتا إضراماً للنيران في صناديق الاقتراع الأسبوع الماضي.

اتهامات بالتزوير

وادعى الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترمب مجدداً أن خسارته في عام 2020 أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن جاءت نتيجة "عملية تزوير كبيرة في ولايات متعددة".

واعتبر ترمب الخميس أن فتح تحقيق في استمارات تسجيل الناخبين في بنسلفانيا "يدل على تزوير لأصوات الناخبين".

وأضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أمسكنا بهم وهم ينفذون عملية غش كبيرة في ولاية بنسلفانيا".

وقال ترمب إن على أنصاره أن يتوقعوا "فوزاً كبيراً" في الانتخابات، مشيراً إلى أنه لا يستطيع أن يتخيل خسارته إلا "إذا كانت الانتخابات فاسدة".

وأثارت ادعاءات ترمب مخاوف من أنه يستعد لإلقاء اللوم مرة أخرى على تزوير أصوات الناخبين في حالة الخسارة المحتملة في ولاية بنسلفانيا، وهي أكبر الولايات السبع التي من المرجح أن تحسم نتيجة الانتخابات.

وقالت هاريس في مقابلة مع شبكة "إيه.بي.سي"، الأربعاء "للأسف، نحن مستعدون إذا فعل ذلك. وإذا علمنا أنه يتلاعب بالصحافة ويحاول التلاعب بإجماع الشعب الأمريكي فنحن مستعدون للرد".