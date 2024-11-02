سياسة
3 دقيقة قراءة
الاحتلال يواصل إبادته بشمال غزة وسط قصف كثيف على المحافظة الوسطى
استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ أمس الجمعة، على شمال ووسط قطاع غزة. فيما أعلن جيش الاحتلال تعزيز قواته في جباليا شمالي القطاع، في ظل المواجهات المستمرة مع فصائل المقاومة الفلسطينية.
الاحتلال يواصل إبادته بشمال غزة وسط قصف كثيف على المحافظة الوسطى
عائلات الشهداء الفلسطينيين في مخيم النصيرات / صورة: AA
2 نوفمبر 2024

وأفادت مصادر محلية اليوم السبت، بإصابة فلسطينيين بإطلاق مسيرة إسرائيلية النار في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

واستهدفت، عقب ذلك، غارة إسرائيلية سيارة إسعاف في أثناء نقلها المصابين، ما أدى إلى إصابة مقدمتها، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات بطاقم السيارة.

وذكر شهود عيان، أن جيش الاحتلال يواصل منذ ساعات قصف منطقتي "أبو إسكندر" و"الصفطاوي"، بالقذائف المدفعية.

كما أفاد مصدر طبي بمستشفى العودة، بوصول جثامين 10 شهداء فلسطينيين وعدد من الإصابات للمستشفى، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف، خلال ساعات الفجر، عدة منازل بمخيم النصيرات (وسط)، الذي يشهد تصعيداً عسكرياً، منذ أمس الجمعة.

وذكرت طواقم الإسعاف، أن طائرات إسرائيلية مسيّرة استهدفتهم بإطلاق النار خلال عمليات إجلاء الشهداء والجرحى.

وقال شهود عيان إن آليات الاحتلال المتمركزة شمالي النصيرات، لم تتوقف طوال الساعات الماضية عن إطلاق النار والقذائف نحو المنازل، إضافة إلى تنفيذ عمليات تدمير للمباني، ما أدى إلى نزوح عدد من الأسر من المناطق الشمالية إلى المناطق الغربية لمدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي دير البلح (وسط)، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارة على بلدة وادي السلقا جنوب شرقي المدينة.

وفي شمال مدينة غزة، استشهد 3 فلسطينيين، إثر قصف طائرة مسيّرة قرب مقر نقابة العمال بحي الصفطاوي.

تواصل الإبادة في الشمال

أما شمالي القطاع، فيواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه وحصاره المشدد على الفلسطينيين، ما فاقم الأوضاع الإنسانية والصحية.

وأفاد شهود عيان بأن المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدداً من قذائفها على منطقة تل الذهب جنوب بلدة بيت لاهيا.

وذكرت مصادر طبية أن "10 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على منطقة تل الذهب في بلدة بيت لاهيا".

وفي وقت سابق، ذكر مستشفى العودة، في بيان، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 10 آخرين جراء القصف الإسرائيلي لعدة منازل في البلدة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن الجيش عزز قواته في جباليا (شمال)، من خلال ضم لواء كفير إلى لواءي غيفعاتي و401، في ظل تصاعد المواجهات مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us