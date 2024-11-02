سياسة
3 دقيقة قراءة
حزب الله يستهدف قواعد وتجمعات للاحتلال.. ومسيّرة تصيب مصنعاً شمال إسرائيل
أعلن حزب الله، اليوم السبت، استهدف قواعد عسكرية للاحتلال الإسرائيلي وتجمعات لجنوده بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما أصابت طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان مصنعاً بمنطقة الجليل الغربي، بعدما فشلت مقاتلات إسرائيلية في اعتراضها على مدى نحو 40 دقيقة.
حزب الله يستهدف قواعد وتجمعات للاحتلال.. ومسيّرة تصيب مصنعاً شمال إسرائيل
أضرار بمبنى في بلدة الطيرة وسط إسرائيل جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان. / صورة: AFP
2 نوفمبر 2024

وقال جيش الاحتلال في بيان نشره بحسابه عبر منصة إكس: "بعد الإنذارات من تسلل طائرات معادية، جرى تحديد عدة أهداف جوية مشبوهة انطلقت من لبنان، ونجح سلاح الجو في اعتراض هدف واحد، وجرى تحديد عمليات سقوط في المنطقة".

من جانبها قالت إذاعة جيش الاحتلال إن 3-4 طائرات مسيّرة تسللت من لبنان إلى الشمال. وأضافت: "بعد أكثر من نصف ساعة من دوي صفارات الإنذار أعلنت قيادة الجبهة الداخلية (تابعة للجيش الإسرائيلي) أن الحادث قد انتهى".

وبعد دخول 3-4 طائرات من لبنان جرى اعتراض إحداها، جرى الإبلاغ عن عدد من عمليات السقوط، إحداها أصابت مصنعاً في منطقة أخزيف بالجليل الغربي، وفق الإذاعة.

ولم تكشف إذاعة الجيش عن مكان سقوط المسيّرات الأخرى، لكنها قالت قبل ذلك بوقت قصير إن إحدى المسيّرات رُصدت وهي تحلّق فوق قاعدة رمات ديفيد الجوية جنوب شرق حيفا.

من جانبها قالت صحيفة يسرائيل هيوم إنّ سقوط المسيّرة على المصنع في منطقة أخزيف لم يسفر عن وقوع إصابات. وبثت منصات إسرائيلية على تليغرام صوراً لضرر كبير لحق بالمصنع، الذي لم يُكشف عن اسمه.

في سياق متصل أعلن جيش الاحتلال، السبت، أنه اعترض فوق البحر الأحمر 3 طائرات مسيّرة اقتربت من جهة الشرق. وأوضح في بيان أنه "جرى تدمير المسيّرات قبل دخولها الأراضي" الإسرائيلية. وفي الأسابيع الأخيرة أعلنت جماعات موالية لإيران في العراق مسؤوليتها عن هجمات بمسيّرات على إسرائيل.

بدوره أعلن حزب الله، السبت، تنفيذ هجومين صاروخيين على قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية قرب مدينة حيفا في شمال الدولة العبرية، بعدما أكد شنّه هجمات صاروخية فجراً على قاعدة غليلوت التابعة للاستخبارات العسكرية قرب تل أبيب.

وأفاد الحزب في بيان بأنه استهدف قاعدة زوفولون "للمرة الثانية" برشقة صاروخية. وكان أعلن قبل ذلك بقليل تنفيذ هجوم بالمسيّرات "على قاعدة بلماخيم الجوية" جنوب تل أبيب، مشيراً إلى أنها "تحتوي على مركز أبحاث عسكري ورادار لمنظومة حيتس".

كما أكد استهداف تجمع لجنود الاحتلال في مستوطنة بار يوحاي (الصفصاف)، وتجمع آخر شمالي مصفد بصلية صاروخية.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

ويومياً يردّ حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us