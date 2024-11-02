وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، بأن "الأجهزة الأمنية تحقق في حدث وقع في منطقة البترون فجر أمس (الجمعة)، حيث أفاد أهالي المنطقة بأن قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها نفذت عملية إبرار (إنزال بحري) على شاطئ البترون".

وأوضحت الوكالة أن القوة العسكرية "انتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانياً وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر".

وحتى الساعة 12:30 (ت.غ) لم تعلن أي جهة رسمية عن هوية المختطفين ولا المختطف.

وأظهر فيديو انتشر على وسائل إعلام لبنانية قوة من أكثر من 25 جندياً مسلحاً وهي تنفذ عملية إنزال بحري على شاطئ البترون واختطاف المواطن اللبناني.