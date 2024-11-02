سياسة
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لبنان.. الأجهزة الأمنية تحقق بـ"عملية إنزال بحري واختطاف مواطن في البترون"
تحقق الأجهزة الأمنية اللبنانية في عملية إنزال بحري نفذه مسلحون مجهولون اختطفوا خلاله مواطناً بشاطئ مدينة البترون بشمال البلاد.
لبنان.. الأجهزة الأمنية تحقق بـ"عملية إنزال بحري واختطاف مواطن في البترون"
وزير الأشغال اللبناني علي حمية: الأجهزة الأمنية تحقق في ما جرى تداوله عن عملية إنزال بحري نفذها مسلحون (وحدة كوماندوز إسرائيلية) بشاطئ البترون شمالاً. / صورة: AA
2 نوفمبر 2024

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، بأن "الأجهزة الأمنية تحقق في حدث وقع في منطقة البترون فجر أمس (الجمعة)، حيث أفاد أهالي المنطقة بأن قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها نفذت عملية إبرار (إنزال بحري) على شاطئ البترون".

وأوضحت الوكالة أن القوة العسكرية "انتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانياً وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر".

وحتى الساعة 12:30 (ت.غ) لم تعلن أي جهة رسمية عن هوية المختطفين ولا المختطف.

وأظهر فيديو انتشر على وسائل إعلام لبنانية قوة من أكثر من 25 جندياً مسلحاً وهي تنفذ عملية إنزال بحري على شاطئ البترون واختطاف المواطن اللبناني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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