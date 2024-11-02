سياسة
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روسيا تعلن سيطرتها على قريتين جديدتين وأوكرانيا تؤكد تدمير 39 مسيّرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، السيطرة على قريتين جديدتين في شرق أوكرانيا، في وقت أعلنت فيه كييف تدمير 39 من أصل 71 طائرة مسيّرة أطلقتها موسكو في أحدث غاراتها الجوية خلال الليل.
روسيا تعلن سيطرتها على قريتين جديدتين وأوكرانيا تؤكد تدمير 39 مسيّرة
دخان كثيف جراء غارة روسية بطائرة مسيّرة على كييف. / صورة: Reuters
2 نوفمبر 2024

وقالت الدفاع الروسية إن قواتها "حرّرت" قرية كوراخيفكا الكبيرة القريبة من مدينة كوراخوف الصناعية في منطقة دونيتسك الشرقية التي تهدف روسيا إلى السيطرة عليها.

كما أشارت إلى أن القوات الروسية سيطرت على قرية بيرشورافنيفي الصغيرة في منطقة خاركيف القريبة من منطقة لوغانسك الشرقية.

وسيطر الجيش الروسي على 478 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الأوكرانية في أكتوبر/تشرين الأول، وهو رقم قياسي منذ الأسابيع الأولى للحرب في مارس/آذار 2022، وفق بيانات المعهد الأمريكي لدراسة الحرب.

في المقابل أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 39 من أصل 71 طائرة مسيّرة أطلقتها موسكو في أحدث غاراتها الجوية على أوكرانيا خلال الليل.

وأضافت أن 21 طائرة مسيّرة لم يتسنَّ تحديد مواقعها، وأن 5 طائرات عادت إلى روسيا.

بدوره قال دميتري ميدفيديف، المسؤول الأمني الكبير الذي شغل في السابق منصب رئيس روسيا، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء، إن "الولايات المتحدة مخطئة إذا اعتقدت أن موسكو لن تستخدم الأسلحة النووية في حالة تعرض وجودها للتهديد".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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