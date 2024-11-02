سياسة
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قيادي في حماس: مقترحات الهدنة ذرّ رماد في الأعين ولا تتضمن وقف الحرب
قالت حركة حماس، اليوم السبت، إن مقترحات الهدنة لعدة أيام هي "ذرّ للرماد في الأعين" إذ لا تتضمن وقفاً للحرب ولا انسحاباً إسرائيلياً من غزة ولا عودة للنازحين، معتبرة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستخدم المفاوضات غطاء لاستمرار عدوانه.
قيادي في حماس: مقترحات الهدنة ذرّ رماد في الأعين ولا تتضمن وقف الحرب
حماس: مقترحات الهدنة "ذرّ رماد في الأعين" ولا تتضمن وقف الحرب. / صورة: AA
2 نوفمبر 2024

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة في بيان: "مقترحات الهدنة لبضعة أيام لذرّ الرماد في الأعين، فهي لا تتضمن وقفاً للعدوان ولا انسحاباً ولا عودة للنازحين".

وأضاف: "نتعامل بإيجابية مع أي مقترحات وأفكار تضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة".

وتابع: "(رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو يماطل لكسب الوقت، ويستخدم المفاوضات غطاء لاستمرار عدوانه".

ولفت إلى أن "لعبة تبادل الأدوار بين الاحتلال والإدارة الأمريكية متواصلة في لبنان، كما هي في غزة".

والثلاثاء، أعلنت حركة حماس أنها استجابت لطلب الوسطاء لبحث مقترحات جديدة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.

في السياق قال وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، إن جهود الوساطة مستمرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربة عن أملها في التوصل إلى اتفاق.

والأحد، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده طرحت مبادرة لوقف إطلاق نار "مؤقت" في قطاع غزة بين إسرائيل وفصائل فلسطينية، تبدأ بيومين، ثم 10 أيام، يتخللها مفاوضات لتبادل عدد من أسرى الطرفين.

ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل وضع شروط جديدة تعرقل الاتفاق.

من جانبها تصرّ حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.

وتقدر تل أبيب وجود 101 أسير بقطاع غزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية عشوائية.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية على غزة خلّفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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