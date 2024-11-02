سياسة
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انطلاق مهرجان "الأفلام الإنسانية" في مدينة إسطنبول
انطلق في مدينة إسطنبول يوم السبت مهرجان "الأفلام الإنسانية" الذي تنظمه منصة "TRT World Citizen" بمركز أتاتورك الثقافي.
انطلاق مهرجان "الأفلام الإنسانية" في مدينة إسطنبول
انطلاق مهرجان "الأفلام الإنسانية" الذي تنظمه منصة "TRT World Citizen" بمركز أتاتورك الثقافي في إسطنبول / صورة: AA
2 نوفمبر 2024

وخلال المهرجان جرى حفل توزيع جوائز للأفلام الفائزة بمشاركة رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون والعديد من الضيوف من عالم السينما والفن.

وأتيحت للمشاركين في المهرجان فرصة مشاهدة الأفلام الحائزة على جوائز على مدار اليوم وحضور حلقات نقاش وورش عمل مع أسماء مهمة من جميع أنحاء العالم.

وفي حديثه خلال حفل توزيع جوائز المهرجان الذي نظمته TRT World Citizen للمرة السادسة، قال ألطون إن المهرجان "يسلط الضوء على أهمية حماية حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والسلام وتأثير المشاكل البيئية على حياة الإنسان".

وأضاف ألطون "يذكّرنا هذا المهرجان بمدى أهمية الحقيقة ومركزيتها في حياة الإنسان. لكن للأسف، الإنسانية هي في قلب مذبحة كبيرة اليوم".

وأوضح ألطون أننا "نعيش قرناً مليئاً بالمآسي الإنسانية على الرغم من القوانين المبرمة، فمئات آلاف في أنحاء العالم يعيشون مجاعة وظروفاً غير إنسانية".

وحول العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة ولبنان، قال ألطون: "إن إسرائيل ترتكب مجازر وحشية لم يشهدها التاريخ الإنساني، وإن كل من يتستّر على جرائم ‎إسرائيل هو شريك في تلك الجرائم.

وفي كلمته خلال الحفل، قال المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتليفزيون التركية "TRT"، محمد زاهد صوباجي، إن المهرجان عبارة عن منصة أُنشِئت لمشاركة قصص الأشخاص المتضررين من الأزمات حول العالم ولإبراز قصصهم.

وأضاف صوباجي: "المهرجان يركز على الأسئلة الحقيقية للإنسانية مثل الحرب والصراعات والهجرة القسرية والجوع والمجاعة والتشرد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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