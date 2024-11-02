سياسة
2 دقيقة قراءة
الاحتلال يرصد صاروخين أطلقا من غزة.. والمقاومة تقتل ضابطين في معارك الشمال
رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة نحو مستوطنة سديروت، المحاذية له، فيما أفادت هيئة البث العبرية بمقتل ضابطين في الجيش في معارك بشمال القطاع.
الاحتلال يرصد صاروخين أطلقا من غزة.. والمقاومة تقتل ضابطين في معارك الشمال
جيش الاحتلال يرصد صاروخين أُطلقا من قطاع غزة نحو مستوطنة سديروت / صورة: وسائل التواصل
2 نوفمبر 2024

وقال الجيش وفي بيان مقتضب، إن قواته "رصدت إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة نحو مدينة سديروت، حيث سقطتا في منطقة مفتوحة".

وزعم الجيش أن القذيفتين لم توقعا إصابات أو أضراراً، فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الخاصة، أن الجيش "اعترض قذيفة صاروخية أطلقت من غزة نحو سديروت" المحاذية للقطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن "صافرات الإنذار دوّت في سديروت وعدة مناطق محيطة بها".

مقتل ضابطين من "غفعاتي"

أفادت هيئة البث العبرية، مساء السبت، بمقتل ضابطَين من جيش الاحتلال من لواء غفعاتي وإصابة ثالث بجروح خطيرة في معارك بشمال قطاع غزة.

وأعلنت الهيئة، في بيان، مقتل الرقيب إيتاي فريزات، والرقيب يائير حنانيا، من كتيبة شاكيد، التابعة للواء غفعاتي، نتيجة انفجار عبوة ناسفة.

وبذلك يرتفع إجمالي حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 780 عسكرياً، حسب القناة العربية العبرية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us