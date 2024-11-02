وقال الجيش وفي بيان مقتضب، إن قواته "رصدت إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة نحو مدينة سديروت، حيث سقطتا في منطقة مفتوحة".

وزعم الجيش أن القذيفتين لم توقعا إصابات أو أضراراً، فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الخاصة، أن الجيش "اعترض قذيفة صاروخية أطلقت من غزة نحو سديروت" المحاذية للقطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن "صافرات الإنذار دوّت في سديروت وعدة مناطق محيطة بها".

مقتل ضابطين من "غفعاتي"

أفادت هيئة البث العبرية، مساء السبت، بمقتل ضابطَين من جيش الاحتلال من لواء غفعاتي وإصابة ثالث بجروح خطيرة في معارك بشمال قطاع غزة.

وأعلنت الهيئة، في بيان، مقتل الرقيب إيتاي فريزات، والرقيب يائير حنانيا، من كتيبة شاكيد، التابعة للواء غفعاتي، نتيجة انفجار عبوة ناسفة.

وبذلك يرتفع إجمالي حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 780 عسكرياً، حسب القناة العربية العبرية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.