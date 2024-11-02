سياسة
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الشرطة الألمانية تعتدي على متظاهرين داعمين لفلسطين ببرلين وتعتقل عدداً منهم
اعتدت قوات الشرطة الألمانية، السبت، على عدد من المتظاهرين واعتقلت بعضهم في العاصمة برلين، وخرج المتظاهرون تضامناً مع الشعب الفلسطيني ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحقه وبخاصة في قطاع غزة.
الشرطة الألمانية تعتدي على متظاهرين داعمين لفلسطين ببرلين وتعتقل عدداً منهم
الشرطة الألمانية توقف عدداً من المتظاهرين خلال مسيرة في العاصمة برلين للتضامن مع الشعب الفلسطيني / صورة: AA
2 نوفمبر 2024

وتجمّع أكثر من ألف شخص قرب محطة مترو "بلاتز دير لوفتبروكا"، للتنديد بالهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ أكثر من عام، وللتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

وسار المتظاهرون في محيط المحطة رافعين أعلام فلسطين ولافتات تطالب الحكومة الألمانية بالتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدم في قتل الشعب الفلسطيني.

واندلعت عقب ذلك مواجهات في أثناء المسيرة بين المتظاهرين وقوات الشرطة، أدت إلى تعرض عديد من المشاركين الداعمين لفلسطين للعنف والاعتقال.

واضطر المشاركون في المظاهرة إلى إنهائها قرب محطة مترو "غنيسيناو"، بسبب تدخل الشرطة لتفريقهم. وبعد رفضهم مغادرة المكان، أوقفت الشرطة مجموعة كبيرة أخرى من المتظاهرين.

وتعبّر ألمانيا عن دعمها لإسرائيل صراحة على لسان مسؤوليها، ووافقت على بيع أسلحة ومعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 31 مليون يورو خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وذكرت وزارة الاقتصاد وحماية المناخ، في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الحكومة وافقت على بيع أسلحة ومعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 45.74 مليون يورو خلال العام الجاري.

وبدعم أمريكي مطلق، خلّفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة المتواصلة منذ أكثر من عام، ما يزيد على 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يفوق 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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